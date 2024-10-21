直擊哈瑪斯首領藏身處 堆滿聯合國口糧 保險櫃塞大批現金

哈瑪斯首領辛瓦的地下藏身處堆滿聯合國口糧。（取材自X平台@VividProwess）

以色列 軍方2月公布辛瓦藏身加薩 南部汗尤尼斯（Khan Younis）地下碉堡的影片，隨著辛瓦遭到擊殺，影片再度引發外界關注，當中可見不僅堆滿聯合國 口糧，還有不少香水，保險櫃更放有數百萬現金。

紐約郵報報導，61歲辛瓦及其貼身護衛的生活空間明亮舒適，還有設備齊全的廚房，辛瓦也有自己獨立、現代化淋浴間。

⚠️ BREAKING: The IDF found UNRWA bags in Yahya Sinwar’s hideout and millions of shekels in a safe.



While Sinwar has millions, his people are dying above him because he started a war. What a cowardly, pitiful man.



By the way, UNRWA is Hamas. pic.twitter.com/Ay95CPyIWX — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) 2024年10月19日

影片中，一名未具名以色列士兵展示貼有聯合國巴勒斯坦難民署標籤的口糧物資。哈瑪斯多次被指控竊取聯合國援助口糧，該機構提供加薩近200萬難民物資。

除了儲藏食物外，士兵還在其中發現幾間浴室和淋浴間，這些浴室和淋浴間比哈瑪斯地道的其他浴室明顯更乾淨、更現代化。

再往裡面是辛瓦護衛的起居空間，門旁的置物櫃存放著武器、彈藥和爆炸物。

後面有一個辛瓦專屬小房間，床邊有一個大保險箱，裡面有「數百萬」以色列貨幣謝克爾。小房間還放有一些香水、衛生用品和補充品。

以軍表示，辛瓦在以哈戰前半期間均在此處發號施令；去年12月，以軍包圍辛瓦住宅，今年2月攻破地下碉堡，辛瓦則往南逃到拉法，並在16日的以色列例行偵查中被擊殺身亡。