瞄準億元金庫 以色列出手打擊真主黨金融據點 黎南恐慌

以色列國防軍20日向黎巴嫩貝魯特南郊達希耶與黎東貝卡谷地祭出撤離令，隨後出動打擊真主黨位於該地區的金融機構。圖為達希耶20日遭以軍空襲。（美聯社）

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News報導，以色列國防軍20日向黎巴嫩 貝魯特南郊達希耶（Dahieh）與黎東貝卡谷地（Bekaa Valley）祭出撤離令，隨後出動打擊真主黨 位於該地區的金融機構，並且點名未來幾天有關真主黨旗下Al-Qard al-Hassan協會的金融基礎設施，都將成為空襲目標。

以軍發言人哈加里在行動不久前示警撤離，「任何靠近真主黨用來恐怖融資地點的人，都必須立即撤離」，阿拉伯語發言人也在社交媒體上發佈類似警告。

目擊者稱大批民眾恐慌堵塞街道，造成貝魯特部分地區交通阻塞，路透報導，至少10處傳出爆炸。

哈加里表示，未來幾天以軍將揭露伊朗 如何利用民間機構、協會和慈善團體作為掩護，資助真主黨的恐怖活動。他說以軍將於20日晚間襲擊那些目標，並在未來幾天內更新進度。

軍方表示，與真主黨有關聯的Al-Qard al-Hassan協會的基礎設施將成為襲擊目標。Al-Qard al-Hassan協會在黎巴嫩各地有30多個分支機構，其中15個位於貝魯特市中心及其郊區人口稠密的地區。

以軍表示，由伊朗國家預算資助的真主黨活動，有相當大的一部分是透過這些資金進行，用於恐怖活動，包括軍備、武器儲存設施、發射地點、成員薪資及其他行動。

據軍事情報顯示，國防軍計畫攻擊的這些銀行，持有的伊朗貨幣在敘利亞兌換成美元後運抵黎巴嫩，每年約數億至10億美元現金，主要用於發薪和軍事基礎設施。

國防軍表示，從2019年開始的持續經濟危機中，真主黨已成為黎巴嫩最強大和最富有的雇主。真主黨武裝人員平均月薪為500美元。作為真主黨銀行的經濟協會受到嚴重制裁，因此無法與國際結算系統連接。它在黎巴嫩各地有35個分行，並設有自動提款機。根據國防軍的資料，真主黨的所有金融儲備都以現金和黃金的形式存放在這些分行。

另外，真主黨金融權力中心也將成為目標。以軍表示，這將有利於破壞真主黨穩定，使其無法為武裝分子和雇員提供安全保障。真主黨組織一套包括學校和診所等系統，支援其經濟利益及活動，「許多建築物將會倒塌，資產成為目標」。