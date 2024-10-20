自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

英國BBC報導，一名流離失所的加薩 男子塔哈（Ashraf Abo Taha）近日在社群媒體 發現，哈瑪斯 領袖辛瓦的葬身之地竟然就是他位於拉法的家。但塔哈早在今年5月因戰火離開他居住15年的家，前往甘尤尼斯。他表示，他不知道辛瓦怎麼會在那，並澄清他和他的家人都與此事無關。

塔哈說，他認出以色列無人機拍到的影片片段中，被摧毀的建築物一部分就是他位於拉法的家時，感到「震驚」。以軍先前公布無人機拍到的畫面，稱辛瓦被擊斃前躲在一間被部分破壞的房子裡。

塔哈告訴BBC阿拉伯語頻道加薩生命線電台（Gaza Lifeline），他今年5月6日從拉法撤離到甘尤尼斯，當時以色列下令民眾撤離，並開始對哈瑪斯戰士採取行動，自此就沒有聽過關於這間房屋的任何消息。

塔哈還說，他的女兒率先向他展示社群媒體上流傳據稱是辛瓦生命最後時刻的影片片段，並描述他們在拉法的房子特徵。塔哈起初不相信女兒的說法，直到他的兄弟確認影片中拍到的房子就是塔哈的。

塔哈表示：「我當時的反應是『對這就是我家』，我看著這些照片，感到震驚。」

塔哈說，他不知道辛瓦怎麼會在那，以及他是怎麼到達那間房子的，並澄清「我和我的兄弟們、兒子們從未與這件事有關係」。

BBC也已核實塔哈提供的房屋照片和影片，確實與辛瓦被擊斃時待的房屋相符。但BBC無法核實塔哈是否真的擁有這間房屋。

塔哈則說，這間房屋是在兄弟姊妹的協助下建造的，價值20萬錫克（Shekel）（約5萬3854.8美元），離開時屋況良好。他表示：「發生的事情令我非常難過，我建造的房子和所有存款都消失了。只有神能夠補償我們。」