我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

以軍包圍加薩市 「完全不考慮停火」

編譯中心／綜合2日電
以色列2日空襲加薩，造成孩童受傷待搶救；以色列與哈馬斯的衝突近一個月，已導致加薩9000多名巴勒斯坦人死亡。（新華社）
以色列2日空襲加薩，造成孩童受傷待搶救；以色列與哈馬斯的衝突近一個月，已導致加薩9000多名巴勒斯坦人死亡。（新華社）

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）宣布，以軍已包圍加薩市，正在加薩全力以赴作戰，重點是摧毀哈瑪斯並竭盡全力將所有人質帶回家。

哈加里2日發表聲明，以軍已包圍加薩市，也就是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的根據地。並重申，目前完全不考慮停火。以色列最高軍事指揮官表示，以色列軍隊從三側包圍加薩，以色列軍隊正在城內行動。

以色列總理內唐亞胡稍早也表示，以軍已經通過加薩郊區，正繼續向前推進，形容行動取得進展，現在正處於「戰鬥的最激烈階段」。

加薩市占加薩走廊最大部分，戰爭之前是該處人口最稠密的地區，估計有77萬5000人，但10月7日以後，以軍命令加薩北部公民往南遷移，許多人已經離開。

由聯合國7名專家組成的小組發聲明指出，巴勒斯坦人正面臨種族滅絕的風險，呼籲人道停火，以進行救援工作。

對於全球各地掀起停戰呼聲，美國總統拜登1日出席一場選舉募款活動時，也脫口認為需要「暫時停火」，以便解救人質。

拜登1日在明尼蘇達州一場募款活動上演說，結果遭到台下一名聽眾打斷，「身為拉比（猶太教導師），我需要你立即呼籲停火」。拜登回應，「我認為我們需要暫時停火。暫時停火意味著，需要時間把囚犯救出來」，這是拜登首度公開提出這項呼籲，被視為華府立場出現微妙轉變。白宮稍後澄清，拜登的意思是哈瑪斯上月7日發動攻擊後挾持的人質，而非囚犯

拜登一開始毫無保留支持以色列，上月並親自走訪當地。不過，在加薩人道情勢惡化、平民喪生人數飆升後，他已轉變立場。

拜登還說，他與埃及總統塞西通話，說服塞西開放加薩與埃及之間的拉法關卡，讓獲釋人質從這裡離開。

另外，約旦外交部表示，將「立即」召回駐以色列大使，並發表聲明譴責「以色列正在進行的戰爭，導致加薩走廊無辜百姓喪命，構成前所未見的人道災難」。2020年和以色列建交的巴林也宣布召回駐以大使，並停止雙邊經濟聯繫。

另據美國政治新聞網站Politico報導，美國總統拜登曾私下與美政府官員討論以色列總理內唐亞胡的政治生涯，拜登認為這次以哈衝突爆發，內唐亞胡的總理任期僅剩數月，已「步入倒計時」。還有官員稱拜登曾暗中敦促內唐亞胡，讓他不要擴大衝突規模、謹慎行事。

對此，美以兩國則否認報導。以色列駐美大使館官員聲明稱，拜登與內唐亞胡近期的討論「從未出現過文章的內容」。白宮國家安全委員會發言人沃森也稱，「拜登總統沒有討論過關於內唐亞胡的話題，我們的重點是當下危機。」

以色列對加薩市Tal Al Hawa街區發動攻擊後，煙霧和火焰升騰。（歐新社）
以色列對加薩市Tal Al Hawa街區發動攻擊後，煙霧和火焰升騰。（歐新社）

拜登 加薩 以色列

上一則

全球民主連6年倒退 這些歐洲國家明顯退步

延伸閱讀

以軍「完全不考慮停火」 內唐亞胡：最激烈階段

以軍「完全不考慮停火」 內唐亞胡：最激烈階段
以軍包圍加薩市 布林肯：將促以色列暫停與哈瑪斯交火

以軍包圍加薩市 布林肯：將促以色列暫停與哈瑪斯交火
前美情報官員：中方比美方更需要拜習會

前美情報官員：中方比美方更需要拜習會
營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

熱門新聞

23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
日本岡山馬拉松將於今年11月12日舉行。 (圖截取自岡山馬拉松官網)

日本85歲高齡跑者 挑戰人生最後全馬拚完賽

2023-10-28 09:57

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺