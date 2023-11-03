以軍包圍加薩市 「完全不考慮停火」

以色列2日空襲加薩，造成孩童受傷待搶救；以色列與哈馬斯的衝突近一個月，已導致加薩9000多名巴勒斯坦人死亡。（新華社）

以色列 國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）宣布，以軍已包圍加薩 市，正在加薩全力以赴作戰，重點是摧毀哈瑪斯並竭盡全力將所有人質帶回家。

哈加里2日發表聲明，以軍已包圍加薩市，也就是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的根據地。並重申，目前完全不考慮停火。以色列最高軍事指揮官表示，以色列軍隊從三側包圍加薩，以色列軍隊正在城內行動。

以色列總理內唐亞胡稍早也表示，以軍已經通過加薩郊區，正繼續向前推進，形容行動取得進展，現在正處於「戰鬥的最激烈階段」。

加薩市占加薩走廊最大部分，戰爭之前是該處人口最稠密的地區，估計有77萬5000人，但10月7日以後，以軍命令加薩北部公民往南遷移，許多人已經離開。

由聯合國7名專家組成的小組發聲明指出，巴勒斯坦人正面臨種族滅絕的風險，呼籲人道停火，以進行救援工作。

對於全球各地掀起停戰呼聲，美國總統拜登 1日出席一場選舉募款活動時，也脫口認為需要「暫時停火」，以便解救人質。

拜登1日在明尼蘇達州一場募款活動上演說，結果遭到台下一名聽眾打斷，「身為拉比（猶太教導師），我需要你立即呼籲停火」。拜登回應，「我認為我們需要暫時停火。暫時停火意味著，需要時間把囚犯救出來」，這是拜登首度公開提出這項呼籲，被視為華府立場出現微妙轉變。白宮稍後澄清，拜登的意思是哈瑪斯上月7日發動攻擊後挾持的人質，而非囚犯

拜登一開始毫無保留支持以色列，上月並親自走訪當地。不過，在加薩人道情勢惡化、平民喪生人數飆升後，他已轉變立場。

拜登還說，他與埃及總統塞西通話，說服塞西開放加薩與埃及之間的拉法關卡，讓獲釋人質從這裡離開。

另外，約旦外交部表示，將「立即」召回駐以色列大使，並發表聲明譴責「以色列正在進行的戰爭，導致加薩走廊無辜百姓喪命，構成前所未見的人道災難」。2020年和以色列建交的巴林也宣布召回駐以大使，並停止雙邊經濟聯繫。

另據美國政治新聞網站Politico報導，美國總統拜登曾私下與美政府官員討論以色列總理內唐亞胡的政治生涯，拜登認為這次以哈衝突爆發，內唐亞胡的總理任期僅剩數月，已「步入倒計時」。還有官員稱拜登曾暗中敦促內唐亞胡，讓他不要擴大衝突規模、謹慎行事。