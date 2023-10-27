哈瑪斯挾220人質 稱近50人喪生

以色列政府表示，被哈瑪斯扣押的220名人質中，有一半以上是外國人士，來自25個不同國家；圖為被哈瑪斯扣押的人質資訊。（Getty Images）

以色列 25日估計，遭哈瑪斯 挾持的220名人質當中，一半以上持有外國護照，且來自25個國家。世界衛生組織（WHO）則要求哈瑪斯顧及人質健康將其全部釋放。

此外，巴勒斯坦人組織「哈瑪斯集團」（Hamas）本月跨境攻擊以色列並擄走人質，引來以色列報復，哈瑪斯26日表示，以色列對加薩走廊的空襲已造成近50名人質死亡。

哈瑪斯在通訊軟體Telegram頻道上發布如下聲明：「（哈瑪斯武裝支翼）艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）估計，因為猶太復國主義者的攻擊與屠殺而在加薩走廊（Gaza Strip）死亡的俘虜，已來到將近50人。」

路透報導，以色列政府在提供最新統計時表示，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的戰士7日從加薩走廊對以色列南部發動突襲以來，已有328名外籍人士確認已死亡或失蹤，國籍涵蓋40個國家。總共估計有1400人死於這場突襲。

以色列並指出，哈瑪斯目前挾持的人質當中，有138人持有外國護照，包括54名泰國 人、15名阿根廷人、德國人和美國人各12名、法國人和俄羅斯人各6名、5名尼泊爾人、菲律賓人和坦尚尼亞人各2名，以及中國人和斯里蘭卡人各1名。

儘管當中許多人質據信也有以色列國籍，但一部分人幾乎確定沒有雙重國籍，例如人數占最多的泰國人和尼泊爾人。

泰國是以色列最大移工來源國之一，官方統計約有3萬泰國人在以國從事農工。這也使泰國人在這次哈瑪斯攻擊中的死亡和失蹤人數居外籍人士之首，已確認有24死21人失蹤。

其他受害慘重的國家，包括美國有34死5失蹤、烏克蘭25死2失蹤、法國23死1失蹤、俄羅斯23死4失蹤。此外中國和尼泊爾至今皆有5位公民死於哈瑪斯攻擊，另有1名中國人和5名尼泊爾人失蹤。

中央社引述法新社報導，世衛呼籲哈瑪斯提供證據，證明其挾持的人質仍活著，並考量人質的身體狀況將他們全部釋放。