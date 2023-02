土耳其救援隊廢墟挖到200萬現鈔 可能來自富商居所

土耳其南部與敘利亞接壤地區本月初發生規模7.8強震後,各國救援隊便夜以繼日投入救難工作。位於土耳其南部的加濟泰普市救援隊,日前在搬運罹難者遺體時,在震後廢墟中發現200萬美元現鈔,當場清點移送民警。

從推特現場影片得知,救援人員從一處被壓在建築物倒塌的殘垣下,發現了200萬美元現鈔,多名救援人員現場清點鈔票數目,並將所有現金裝入一只黑色袋子內,交給土耳其警方。

媒體報導,根據原為一棟四層樓的建築物地點判別,這些現鈔可能來自於一名富商的居所,很可能是原本存放在保險 箱內的物品。由於推測現金的主人可能已罹難,土耳其政府尚未就這一發現發表聲明,但預計會將這筆錢用於震後重建。

此外,也有來自俄羅斯 的救援人員,在其中一棟建築廢墟下發現了15萬美元,並將這筆錢交給警方。

