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土耳其救援隊廢墟挖到200萬現鈔 可能來自富商居所

編譯中心／綜合24日電
救援人員在一棟原為4層樓廢墟中，發現200萬美元現金。(截自推特)
救援人員在一棟原為4層樓廢墟中，發現200萬美元現金。(截自推特)

土耳其南部與敘利亞接壤地區本月初發生規模7.8強震後，各國救援隊便夜以繼日投入救難工作。位於土耳其南部的加濟泰普市救援隊，日前在搬運罹難者遺體時，在震後廢墟中發現200萬美元現鈔，當場清點移送民警。

從推特現場影片得知，救援人員從一處被壓在建築物倒塌的殘垣下，發現了200萬美元現鈔，多名救援人員現場清點鈔票數目，並將所有現金裝入一只黑色袋子內，交給土耳其警方。

媒體報導，根據原為一棟四層樓的建築物地點判別，這些現鈔可能來自於一名富商的居所，很可能是原本存放在保險箱內的物品。由於推測現金的主人可能已罹難，土耳其政府尚未就這一發現發表聲明，但預計會將這筆錢用於震後重建。

此外，也有來自俄羅斯的救援人員，在其中一棟建築廢墟下發現了15萬美元，並將這筆錢交給警方。

另據「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其官員說，6日以來共發生8550次餘震，約每3分鐘就震，未來幾天可能會發生規模5級以上的餘震。他說，重建作業已展開「招標已經完成，合約也簽了，過程非常快。」

官員說，最初的計畫是至少耗資150億美元建造20萬套公寓及7萬間鄉間房舍。摩根大通（JPMorgan）則估計重建房屋、輸電線路及基礎建設，將耗資250億美元。

面對即將到來的選舉，土耳其總統厄多安承諾1年內重建災民家園，但是專家強調確保建物安全的重要性應大於拚重建速度。

據估計，土耳其近2000萬民眾受強震影響，16萬多座建築物倒塌或嚴重受損。聯合國估計150萬人無家可歸。

摩根大通 保險 俄羅斯

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