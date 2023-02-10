土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐加劇災情

搜救隊員9日在強震重災區土耳其哈塔伊省廢墟救出一名16歲少女。（Getty Images）

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，大量建築物在地震 中倒塌，至今已逾2萬1000人死亡，救難人員持續在低溫 中搜救，但黃金72小時已過尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。

土國反對黨與民眾質疑政府貪污、縱容建商粗製濫造，且徵收20多年計達46億美元的「地震稅」去向不明，使得天災之下更添人禍；歐盟報告也直指土國「貪腐情況沒任何改善」。

土耳其新聞網站Duvar報導，該國主要反對黨「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）表示，部門貪瀆，包括未對房屋安全標準切實執法、監督，是造成這次地震損害擴大的原因，並指控總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）政府掌權20年卻「未使國家準備好因應地震」。

厄多安表示，政府不可能為這麼大規模的地震做好準備，並稱「現在是需要團結的時刻，無法忍受此時有人為了政治利益發動（對政府的）負面攻擊。」

Duvar指出，專家早就持續提醒土耳其建築耐震法規沒有好好執行，尤其一件涉及違法建商、資金流向執政集團的赦免案，更讓建築安全法規被藐視。2007年土耳其訂出較嚴格的房屋安全標準，但許多新近完工的建築仍在此次地震倒塌。

土耳其民眾和獨立媒體也質疑已徵收超過20年的「地震稅」都花到哪裡去。1999年土國發生逾1萬7000人死亡的大地震後，政府開始課徵對行動電信、網路使用者的「特別通訊稅」（special communication tax），2003年厄多安政府將這個本來為暫時性的急難因應稅收變成常態，2021年並將稅率從7.5%提高到10%。

BBC指出，土國政府未曾公布這筆累計至今約46億美元的稅收去向。「那筆錢到哪裡去了？」基里達歐魯說，人民繳稅給政府，但他們有需要的時候卻看不到政府。民間俗稱的「地震稅」一詞近日成為土耳其社群 熱門標題，一位網民留言：「人們不是因地震而死，是因輕忽（法規）和貪腐而死。」

土耳其與敘利亞兩國死亡人數繼續攀升，10日已突破2萬1000人；官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人。與此同時，聯合國（UN）首批援助終於抵達敘利亞境內的反抗軍控制區。

隨著搜救行動已進入第四天，倖存希望也日漸減少。英國諾丁漢特倫特大學自然災害專家戈比說：「最初72小時被認為最關鍵，24小時內平均存活率是74%，72小時後則是22%，第五天降至6%」。土耳其官員說，東南部10個受災最嚴重的省分共有超過7萬人受傷。