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黃金72小時已過 土敘強震倖存希望消逝 逾1.7萬人罹難

編譯羅方妤／即時報導
搜救隊員9日在強震重災區土耳其哈塔伊省廢墟救出一名16歲少女。(Getty Images)
搜救隊員9日在強震重災區土耳其哈塔伊省廢墟救出一名16歲少女。(Getty Images)

土耳其和敘利亞強震搜救行動9日進入第四天，搜救隊員在倒塌建築物的瓦礫堆下救出更多生還者。但在強震和一系列餘震侵襲後，死亡人數累計飆升至超過1萬7000人，倖存希望也日漸消逝。

土耳其IHA通訊社報導，緊急救難小組整夜在首都安卡拉執行任務，先後救出一對父女。但很多人沒有這麼幸運。

45歲女子塞拉普．阿斯蘭表示，許多人被壓在附近建築物的瓦礫堆下，包括她的母親和兄弟，機器到8日才開始移除比較重的混凝土，「我們試圖自行清理廢墟，但不幸的是我們力量不足」。

一名女子瑟蘭．艾基曼邊擦眼淚邊說，她的雙親和兄弟仍被埋在廢墟下，「好幾天沒聽見他們的聲音了……什麼都沒聽到」。

強震導致土耳其超過1萬2000人死亡，土國災害管理當局稱另有逾6000人受傷；敘利亞則通報超過3000人死亡、逾5000人受傷。上萬人流離失所，安卡拉一棟倒塌建築的居民九日整夜聚在室外火堆旁，將毯子緊緊包裹身體試圖取暖。

專家表示，受困和無法獲得基本必需品的民眾生存之窗正快速關閉，但說現在放棄希望言之過早。英國諾丁漢特倫特大學自然災害專家戈比說：「最初72小時被認為最關鍵，24小時內平均存活率是74%，72小時後則是22%，第五天降至6%。」

超過20幾國救難隊員加入當地搜救隊行列，但地震和強烈餘震造成的破壞很嚴重且範圍非常大，許多民眾仍在等待救援。

土國政府挨批反應太慢，總統厄多安5月競選連任面臨苦戰，他承認緊急應對行動有問題，但也說冬季天氣是因素之一。地震也震毀哈塔伊省機場跑道，進一步擾亂救援。

靠著1999年強震從伊斯坦堡市長上位的厄多安，8日視察重災區哈塔伊省時表示：「對於這種天災，我們不可能做好準備。但我們不會讓任何人民無人照顧。」

厄多安也反擊批評者，稱「不誠實的人」正散布關於政府的「謊言和誹謗」。

對於面臨經濟衰退和高通膨的厄多安而言，這場強震發生在敏感時刻。他表示，政府會對受災戶每戶分發1萬土耳其里拉（約531美元）。

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