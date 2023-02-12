料理功夫／義大利甜醋紅洋蔥燜鮭魚
用義大利醋和紅香蔥來調味煎好的鮭魚，烹煮成香甜兼營養豐富的餐點。
材料：
鮭魚1塊（約1磅多些）、中型紅色洋蔥1個（洗淨，切絲）、薑1小塊（切薄片）、青蔥2支（切長段）、菜油1/2湯匙、鹽和料酒少許、義大利甜醋（Balsamic Vinegar）1湯匙、醬油1茶匙、紅糖2茶匙、香菜2支（洗淨切段）。
作法：
1.鮭魚洗淨，用紙巾抹乾，以料酒和鹽兩面抹擦後，冷藏約20分鐘備用。
2.炒鍋溫油後，薑片先在鍋中四周繞鍋一圈，魚下鍋以中火將兩面煎黃各3分鐘左右，起鍋裝盤備用，炒鍋不用清洗。
3.餘油以小火炒洋蔥，生熟由人，二分熟至五分熟皆可，約煎6分鐘均可。
4.將魚回鍋，淋上甜醋、醬油、紅糖、蔥段、加入水2湯匙同煮；將醬汁用大湯匙淋在魚塊上，醬汁將收乾前起鍋，以香菜點綴，色香味俱全。
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