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星座／2月12日至2月18日 牡羊壓力消散 天蠍筋疲力盡

科技紫微網

2月12日至2月18日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放，將有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱，過度急於獲得結果，得到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

「筋疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的，繁重的大小事務夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了；因此偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信，這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：香檳金

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

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