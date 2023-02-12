旅遊／3國3河交界 看壯觀日落

三河三國交界處日落壯觀。（圖：作者提供）

最有名的世界級瀑布伊瓜蘇，它是在三河三國交界的地方，我們住的旅館 就在旁邊，得以見識三國三河交界的罕見地理現象。

三國是巴西 、阿根廷、巴拉圭，三河是伊瓜蘇河、巴拉圭河及Rio Monday河，前二河呈丁字相交，形成三塊大地，第三條河較小，它注入伊瓜蘇河，我們在的地方是阿根廷，右邊是巴西，左邊是巴拉圭。

下午7時半到8時，正是日落時分，導遊極力推薦大家前去看日落。我們兩天都去看了，站在阿根廷堤岸上正好看晚霞美景。絢爛橘紅色彩，將天空染成繽紛色彩，當地人說，只要是不下雨的日子，晚霞美景幾乎都會出現，我們住在這裡的兩天，原來預測會下雨的，竟然全是大晴天，欣賞到三國三河的日落晚霞美景。

河堤上當地的小朋友托著一盤碎小水晶石，向我們推銷，嘰哩瓜啦的西班牙話，我們全然不知所云，選了幾個石頭，給了一些阿根廷幣，二位小朋友主動又贈送碎小水晶石，快樂的謝謝我們。

站在阿根廷這一面，河面上橫著一座橋，兩側橋墩以斜鋼線固定，形成對印美景，加上彩霞餘暉，背景淡淡彩妝，還挺有意境。接連二日都看到一位老者在河堤廣場彈豎琴，清幽琴聲、老者身影，為廣場添了幾許文藝氣習。

河上廣場有人彈豎琴，琴聲悠揚，氣氛特佳。（圖：作者提供）

廣場另一側則是色彩鮮豔的路邊攤，小商店掛的琳瑯滿目的各式商品非常鮮豔，幸好小販沒有任何吆喝推銷，顧客商家各取所需。賣的最好的是電壓轉換器，小小的必需品被觀光 客買到缺貨。

在商店街的後面，三國的國旗各立了一塊石牌，觀光客都要在這裡攝影留念，難得有三國三河交界之處，在全球各地也是少有的地理現象。還有三塊巨石疊在一起，代表三國相交。

三巨石堆疊，代表三國國土交疊。（圖：作者提供）

入夜後，居高臨下的阿根廷這頭，兩岸兩國都成了一幅自然圖畫。巴西境內有一高大的摩天輪盤，上面的燈光不斷的變顏色變造型，吸引不少人照相、錄影，橋上燈光印在河上，為兩岸三地增添色彩。

巴西和阿根廷的城市都叫伊瓜蘇，巴西是伊瓜蘇市，阿根廷叫伊瓜蘇港。巴西這一頭非常熱鬧，遊客不少，河堤旁建了不少步道及觀景點。一棟五層圓形大房，矗立河邊，可惜尚未完成即被廢棄，背後不知有什麼樣的故事。

我們住的旅館就在旁邊，走到河堤僅需五分鐘，旅館出口處正巧是公車站，許多當地人搭乘公車來看三國三河交界。廣場一側有伊瓜蘇Iguasa字型立在一旁，白色為底淡綠植物妝點，淡雅大氣，是當地出色的地標。

伊瓜蘇三河三國交界處的地標。（圖：作者提供）

河岸附近有許多美食餐廳，都建在觀景非常好的地點，可享受美食也可欣賞三河三國的美景。這兩日大家都在附近餐廳吃晚餐，綜合大家吃過的心得，覺得此地的牛排都不是太出色。餐廳生意都還不錯，很多人特別選此地餐廳作為慶祝特殊的日子。