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養生／乳製品助長身體發炎？飲食迷思該打破

張聲肇
研究發現各類奶製品，不管脂肪含量多寡，不但不會助長身體發炎，反而有抑制發炎的作用。（取自Shutterstock）
研究發現各類奶製品，不管脂肪含量多寡，不但不會助長身體發炎，反而有抑制發炎的作用。（取自Shutterstock）

牛奶和奶製品會助長發炎？ 「反奶製品」派提出諸多理由宣傳奶類食品的壞處，其中一個就是，奶類食品可能引發身體的發炎反應，但根據營養學家曼納克（Lauren Manaker）的看法，這項迷思該打破了。

奶品助長發炎的「理論根據」是其中所含飽和脂肪和發炎有關。沒錯，含飽和脂肪和轉脂肪、精細澱粉，或omega-3脂肪酸、抗氧化劑、纖維天然含量（蔬菜、水果、全穀類）太少的飲食，容易造成身體發炎，可是牛奶、起司、奶酪、優格等營養又補骨（鈣質）的食物，真的會助長發炎嗎？

「食物科學與營養批判性評論」期刊2017年刊載了一篇根據52項人類臨床試驗結果撰寫的研究報告，說各類奶製品，不管脂肪含量多寡，不但不會助長身體發炎，反而有抑制發炎的作用。

2021年發表的系統性研究報告更指出，成年人每天攝取奶類蛋白質對發炎沒甚麼效應，有也是「稍微」有抗發炎效應。

這麼說來，網路上某些影響力人物「奶品助發炎」的說法，經不起前述兩個醫學文獻的反駁。不過，每天你喝一杯牛奶的時候，當作抗發炎飲食項目很OK，「升級」為糖分高的其他奶製品就要當心了，這些添加糖對身體健康可能不利。

因為糖本身就可能助長發炎，喝巧克力牛奶、吃添加糖或糖漿或類似成分的美味奶製品的時候，就不要期盼收到抗發炎或「發炎中性」的效果。

奶蛋白本身不會助長發炎，那真能夠抗發炎的食物有那些呢？家曼納克說，橄欖油、鮭魚、核桃等能夠減少身體的發炎，這是「公認的說法」。

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