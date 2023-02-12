養生／吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。（取自Shutterstock）

基於種種有利的原因，米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。米富含纖維素、碳水化合物、維生素、礦物質，甚至也含有某些蛋白質 和健康的脂肪。這個多用途的穀類在各種民族的餐桌上都可以看見。米的品種頗多，從穀粒大小、香味、處理過程和顏色都大不相同。

美食網站Eat This, Not That!比較了白米、糙米、紫米、紅米等四種不同顏色米的營養成分，提供讀者食用時參考。

白米是最普遍被食用的米，也是各種料理中最常被用到的米。取自Shutterstock

1.白米

白米是最普遍被食用的米，在各個超市都不難見到它們的蹤影，也是各種餐廳料理中最常被用到的米。白米也是尋常人家都吃得起的主食，從壽司到什錦炒飯，它的風味也和其他食物百搭。白米營養豐富，含有鐵質、硫胺(維生素B1)、菸鹼酸(維生素B3)和葉酸。四分之一杯白米，煮出來的米飯約有160卡洛里。

糙米和其他全穀類的燕麥、全麥和藜麥一樣，有完整的麩皮、胚乳和胚芽。（取自Shutterstock）

2.糙米

糙米是最被認可的一種全穀類食物，和其他全穀類的燕麥、全麥和藜麥一樣，有完整的麩皮、胚乳和胚芽。有趣的是，和白米相比，每四分之一杯糙米的膳食纖維只多了1.5公克，不像其他全穀類食物和精製穀物相比，在纖維質上具有的優勢。雖然精製穀物和全穀類食物的差異其實沒有那麼大，且多出的纖維質不易溶解，但至少對健康有益，可促進腸道蠕動。

黑米被證實含有豐富的抗氧化劑 - 花青素，可有效減低罹患心臟疾病、癌症和神經退化性疾病的風險。取自Shutterstock

3.黑米

也稱為紫米、禁大米，另據中國古代傳說，黑米因十分稀少、且營養又美味，只有皇帝才能吃，因此也被稱為「皇帝的米」。黑米在乾燥時顏色偏黑，一旦煮熟則顏色偏紫色。黑米被證實含有豐富的抗氧化劑--花青素，可有效減低罹患心臟疾病、癌症 和神經退化性疾病的風險。含糙米相比，黑米的膳食纖維和蛋白質較高，每四分之一杯約含5公克蛋白質和3公克纖維質。黑米也是稀飯、米沙拉和炒飯最好的選擇。

紅米所含的原花青素成分，對白血病、子宮頸癌與胃癌有抑制效果，對糖尿病的改善也頗具成效。（取自Shutterstock）

4.紅米

紅米是一種顏色深紅、近乎蜂蜜色的穀類，帶有一點鹹味、堅果風味與耐嚼的特質。根據2016年的一項研究，證實紅米所含的原花青素成分，對白血病、子宮頸癌與胃癌有抑制效果，對糖尿病 的改善也頗具成效。該項研究分析指出，紅米含有較多的生育三烯酚(Tocotrienol，被譽為新世代維他命E)，而生育三烯酚被認為和保護神經、抗癌有關，並可降低膽固醇。紅米常用來做印度料理中的抓飯、沙拉和湯。

以上這四種米，你會選擇哪一種呢？米飯通常和飲食文化及個人偏好有關，但如果願意多嘗試，黑米的豐富的纖維質和蛋白質，以及對抗慢性病的優勢，似乎是不錯的選擇。