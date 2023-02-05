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醫藥／「好朋友」天天來 竟是子宮瘜肉惹禍

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，女性朋友平時應記錄月經出血時間，若出現異常應就診。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，女性朋友平時應記錄月經出血時間，若出現異常應就診。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

名33歲未婚女性半年來月經不規則，還伴隨陰道斷斷續續出血，棉墊片刻不離身；經子宮內視鏡檢查發現，原來是子宮腔內有多顆子宮內膜瘜肉，醫師以內視鏡手術切除終於止血，搔癢感不再，也不需再使用棉墊。

台灣亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬表示，子宮不正常出血是多數病患至婦產科門診求診主要的原因之一，若無懷孕的婦科問題，常見原因有子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜異常增生、排卵功能異常出血等。

她說，若懷疑是子宮內膜病灶，建議安排精細的子宮內視鏡檢查，找出子宮內膜瘜肉、子宮粘膜下肌瘤、子宮內膜增生等子宮不正常出血等可能病灶。

以這名女性為例，女性正常月經出血期間約3至8天，二次月經時間間隔約21至35天（視個體排卵周期間而異），若是月經出血期間過長、周期異常，或是非月經期間的出血，都是子宮不正常出血，經子宮內視鏡檢查後，切除多顆子宮內膜瘜肉，一舉改善「好朋友」天天來的問題。

高惠芬說，子宮內視鏡檢查是透過一根直徑約0.35公分軟管，經由陰道、子宮頸，伸入到子宮內膜腔，再灌注生理食鹽水將子宮腔撐開，利用內視鏡影像回放系統，針對子宮腔作全景式詳細檢查，全程約5分鐘，無須全身麻醉，除下腹輕微痠痛感及少量陰道出血外，可說十分安全。

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