料理功夫／當歸猴頭菇麵線

當歸猴頭菇麵線

麵線通常含有大量的鹽分，即使汆燙過，仍保留相當的鹹度，所以烹煮麵線，要斟酌調味，以免吃入過多的鹽分。

材料：紅椒、香菇、冷凍猴頭菇、枸杞、麵線、水。

調味料：當歸、黑胡椒。

當歸猴頭菇麵線

作法：

1.紅椒洗淨，切小塊；香菇洗淨，以冷水浸泡2小時，瀝乾水分，切小塊；冷凍猴頭菇，置於室溫，切小塊；枸杞洗淨；麵線待水滾後汆燙片刻，瀝乾水分，備用。

2.湯鍋放入紅椒、香菇、猴頭菇、水，置於爐火上燉煮。

3.水沸騰後，放入當歸、黑胡椒，繼續烹煮。

4.菜肴都熟了，加入枸杞、事先汆燙的麵線，充分攪拌均勻，再煮1～2分鐘，使麵線與菜肴、湯汁融合入味之後，即可享用。

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