大仁說財經／退休年齡提高 法國人生氣了

法國政府打算將官方退休年齡提高到64歲，工會反對，全國罷工。（Getty Images）

法國政府打算將官方退休年齡提高兩年，以作為延宕已久的退休金 制度改革的一部分。但這項改革作法促使工會呼籲舉行全國罷工 。

新提出的法案將要求法國公民從目前的62歲退休年齡延長到64歲，才有資格領取全額退休金。從今年9月開始，正常退休年齡將每年增加3個月，直至2030年。

延後退休 帶進177億

法國總理博爾內(Elisabeth Borne) 1月10日表示，提高退休年齡應該可以解決退休金資金短缺問題，「我很清楚改變退休金制度會引起法國人民的質疑和恐懼。」但她也補充說，允許赤字增加是「不可原諒的」。

財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)則表示，若改革奏效，到2030年每年將帶進約177億歐元的收入。

博爾內宣布的其他政策變化包括提高每月最低退休金津貼和將產假計入女性工作年限。她說，那些16歲以下就開始工作的人將有權在58歲申請退休。

因為根據改革方案，從2027年開始，一個人必須工作滿43年才能領取全額國家退休金福利。

改革退休金制度一直是法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)競選活動的一個關鍵政見。他在今年新年演說中指出，「我們的目標是鞏固我們現收現付的退休金制度，否則隨著我們持續透過信貸舉債，該制度將受到威脅。」

馬克宏之前曾嘗試改革退休金制度，但在2019年遭遇全國性罷工，之後在新冠疫情期間被放棄。

工會已經誓言反對這項新法律，他們對政府的公告迅速做出反應，在1月中下旬舉行「罷工和抗議的開始」。

法國最大工會CFDT秘書長伯傑(Laurent Berger)對記者說：「1月19日是阻止改革付諸實施並讓政府退縮的動員啟動日。」他強調，「沒有任何理由可以進行如此殘酷的改革。」

法國的工人受到不斷上漲的食品和能源費用的壓縮，數千人去年在巴黎街頭參加了反對生活成本的大規模示威活動。幾個月前，要求提高工資的工人罷工導致法國全國各地的加油站無法運作。

健全財務 唯有變革

根據經濟合作發展組織(OECD)的數據，法國在2018年的國家退休金支出接近GDP的14%，高於大多數其他國家。

根據歐盟統計局(Eurostat)的數據，法國2019年的福利支出在歐盟所有國家中最高，接近GDP的34%。相較之下，整個歐盟的比率為28%。

法國政府強調，進行變革才能使退休金系統在財務上可長可久。

英國蘭卡斯特大學資深經濟學講師佛卡特(Renaud Foucart)說，「隨著嬰兒潮世代繼續退休，政府機構預測未來幾年將出現巨額赤字，他們需要迅速做出改變，否則將無力投資於其他事情。」

將退休年齡提高到64歲仍使法國低於歐洲和許多其他發達經濟體的標準；在其他國家，領取全額退休金的年齡為65歲，並愈來愈接近67歲。

視如禁忌 不受歡迎

美國和英國的退休年齡在66到67歲之間，具體取決於出生年份。目前的立法規定，英國在2044年至2046年期間將逐步增加到68歲，不過這項規定正在審查中，可能會發生變化。

即使如此，佛卡特表示，法國的退休金改革「非常不受歡迎」。他說，「這被視為禁忌。」

雖然馬克宏的政黨在法國議會中缺乏絕對多數，但改革的通過幾乎是肯定的。在沒有反對派議員支持的情況下，政府可以求助於法國憲法第49.3條；這項機制已多次使用以推動通過與預算相關的法案，無需提交議會表決。