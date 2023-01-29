報稅季／陷阱篇／防偷漏稅 國稅局布天羅地網

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

國稅局 近年來在報稅查稅領域不斷加強監察和管理力度。在北美華人會計師協會偕同洛杉磯華僑文教服務中心於去年底舉辦的「年末財稅法律專業講座」，會計師就國稅局近年在查稅工作上採取的升級措施，展開詳盡解讀與分析。

會計師葉俊麟說，在人力方面，今年國稅局獲拜登政府支持，最新通過的「2022年降通膨法」（The Inflation Reduction Act of 2022）擬為國稅局撥款近800億元，其中過半預算計畫用於增聘查稅執法人員。

而且自今年1月起，Venmo、PayPal、Cash等手機支付平台須向國稅局上報一年中金額超過600元的商業交易，國稅局因此掌握了更多商業用途的網上轉帳紀錄。這意味著一些電商付款紀錄、房租轉帳紀錄，都在國稅局資料庫。

此外，國稅局還設有檢舉獎勵機制，以此發動民眾曝光不合規的納稅行為。檢舉人可以通過211表格申請檢舉獎金，最高可獲得被追回稅款的30%。

另外，國稅局還要求納稅人上報過去所有曾為納稅人提供稅收規畫的諮詢師、會計師等相關人員的名單，以此追溯違規納稅的責任。

關於國稅局是如何抽查稅表 ，葉俊麟指出，數位校正查稅 （Mathematical Correction Audits）是國稅局最常用的方法，通過電腦程序自動檢測 有問題的稅表，例如納稅人姓名和社會安全號的偏差、報稅身分是否正確、預估稅和預扣稅款的偏差。另外，收入相關文件匹對（Income Document Matching Audit）也是一種無需人工的查稅方法。

電腦數位校正 自動查稅

國稅局利用內部檢測系統匹配有納稅人姓名或社會安全號的相關表格，發現有未申報的收入則自動將漏報金額加進稅表裡，並發信通知納稅人補稅。

葉俊麟補充，高收入人群向來是國稅局的主要目標，但低收入者也是審查重點。

數據顯示，國稅局近年對沒有收入盈餘的群體審計概率大幅提高。國稅局通過核實納稅人申報收入，和其生活水平之間的差異，決定是否需要進一步查稅。

葉俊麟表示，「但不管怎樣，國稅局是不會通過電子郵件或短信，通知納稅人欠繳或漏繳的稅款。若納稅人收到電話或信件以外的審計通知，一定不是來自國稅局，納稅人應提高警惕。」