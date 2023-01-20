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世說新聞╱華女買愛馬仕超豪 砸錢數萬專程飛夏威夷

新年吃貨╱足不出戶 年貨、年夜飯送到家

記者張心
在線宅配年貨、自製年夜飯，成了千禧年代的新潮流。（記者張心／攝影）
在線宅配年貨、自製年夜飯，成了千禧年代的新潮流。（記者張心／攝影）

今年春節是疫情平緩後第一個農曆春節，人們在如釋重負、湧向闊別三年的酒樓店家時，隨手下單在線宅配年貨和年夜飯，也成為疫情後的新選擇；對喜好用互聯網解決衣、食、住、行的新生代來講，點擊按鈕就可坐享新年大禮包的快捷，使他們「淘汰」長輩們爭搶預定年夜飯的傳統，在除夕夜當日足不出戶便盡享著全城乃至全球美味。

加速崛起的網路宅配

無論是專注即時送餐的熊貓外賣、飯團外賣、Chowbus拼單外賣，還是同城快送的Weee線上超市、FreshGoGo優選生鮮，抑或是從亞洲快捷直郵的亞米網、小紅Mall，都在2023年1月初，陸續推出北美「年貨」和「年夜飯」上架通知。大紅背景的喜氣廣告，烘托在華人圈備受歡迎的熱門商品，搭配著吸睛的促銷和折扣價格。

在紐約就讀大學二年級的中國留學生蔣紫瑩，早早便和室友們決定在線選購年夜飯。「這些是我們最常用的點餐和購物App，同學們開玩笑說是留學生的衣食父母。」蔣紫瑩打開手中的iPhone，只見上述七個平台軟體整齊地歸類在同一收藏夾，放在手機屏幕上最容易點開的位置，「因為平時生活很忙碌，沒有時間到餐廳就餐，或是通勤很久時間去法拉盛或布魯克林的華人超市，所以這些在線宅配就成為了我們最常用的購物渠道。」

不僅僅是學生群體，華人購物平台也成為紐約上班族的得力助手。「疫情前用的不多，但自從2020年開始，這些App便逐漸成為我生活中不可或缺的一部分。」在曼哈頓金融公司做分析師的陳倩回憶，外賣平台熱騰騰的飯菜和即時快送的生鮮食材，「拯救」疫情期間難以出門的困境；而其豐富食品選項、保鮮包裝、快捷配送也逐漸使她和華人同事們覺得，「其實和親身去超市和餐廳完全沒差別。」

便捷豐富的年夜飯套餐

這些疫情前還算剛起步的華人初創企業(Startup)，相比於過去兩年，2023年專門為農曆新年開設的專區商品，數量之繁多、品類之齊全使用戶瞬間「眼花撩亂」。「能明顯感覺到提供在線年夜飯預訂和配送的餐廳變多了，而且年夜飯套餐的選項也比之前豐富很多。」陳倩表示。

小紅Mall上推出海淘年貨，中國留學生網購家鄉零食。（取自小紅Mall APP）
小紅Mall上推出海淘年貨，中國留學生網購家鄉零食。（取自小紅Mall APP）

她輪番打開著熊貓外賣、飯團外賣、Chowbus拼單外賣，三個紐約華人最常用的中餐App，和朋友挑選著價格合適、菜品可口的年夜飯套餐，這些「新春年夜飯專區」，有皇后區法拉盛上海豫園、稻香點心坊等餐廳，「菜品完全涵蓋店裡的頭牌和特色，挺省心的。」陳倩也表示，這樣的宅配也使自己可同時點多家餐館的年夜飯在家吃。

海淘亞洲年貨如同歸鄉

00後的蔣紫瑩和室友們，則想嘗試網購年貨、自製年夜飯；而亞米網、小紅Mall這樣的將亞洲商品直郵美國的海淘網站，以及Weee、FreshGoGo這樣的全美快捷生鮮宅配，成了他們年前備貨的首選平台。「上面有特別多我們從小到大愛吃的亞洲零食，甚至很多紐約本地中國超市都買不到商品。」

只見來自北京的蔣紫瑩瀏覽著FreshGoGo新推出的「北方年貨大街」，下單著老北京稻香村糕點；室友葉婉瑩則選擇著家鄉廣東的蘿蔔糕。宅配網站的多元性使不同地域的她們，能夠把各自愛吃的菜品，集齊在家中年夜飯的餐桌上。

「我們也在小紅Mall上面選購了希望福字掛件、兔年彩紙等裝飾年貨，連冒著寒風去華埠的時間都節省了。」葉婉瑩表示，他們希望未來有更多創新、便捷的宅配網站，方便在美華人度過中國節。

FreshGoGo新推出快手菜年貨專區。（取自FreshGoGo APP）
FreshGoGo新推出快手菜年貨專區。（取自FreshGoGo APP）

華人超市 疫情 中國留學生

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