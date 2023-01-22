法網迷思／充分運用贈與稅與遺產稅寬減額

2023 年元月2日清晨5點，在黎明之前的黑暗裡，金明燦獨自站在Flushing-Corona Park的地球儀前面做甩手功。他晨間運動的習慣已經持續超過20年。雖然已經76歲了，但是他每天工作超過十個小時，一個星期工作六天，一點也沒有退休的念頭。

★財產估值 約3000萬

金明燦1980年畢業於賓州州立大學機械系，之後在紐約市的哥倫比亞大學攻讀電機碩士。拿到碩士之後，便在紐約的一家電機公司上班。工作十年之後，他用他的積蓄開了一家家電公司，專門設計各種家電。從電腦控制的抽油煙機、分體式冷氣機、電腦控制烤箱、蒸鍋、十種功能合一的小烤爐，到很複雜的智慧家庭安全系統等，他都能發展出有創意、有市場的產品。在中國人的市場，他也慢慢占有一部分市場，成為知名的廠牌之一，在中國人聚居的大城市裡都有他的分店。2022年10月，金明燦請了一位估價員把他所有的財產做了一次估價，總值大約在3000萬元左右。

金明燦有兩個兒子、一個女兒。大兒子也學理工，已經拿到博士學位，現在在學校幫他的指導教授做博士後的研究工作，並用工作之外的時間，協助父親從事新產品的開發，對金明燦的幫助很大。二兒子不是讀書的料，高中畢業之後勉勉強強上了一間州立大學，只讀一年便休學了。他交了一位Minnesota(明尼蘇達州)的女朋友，閒蕩了幾年，最後決定幫父親經營家電的業務，至今已經十年了，負責的區域主要在美國西部。他婚也結了，還生了一位公子。

金明燦最小的孩子是女兒，嫁給一位地產經紀。兩夫妻和父母在法拉盛居住。女兒全職幫父母管公司的帳，倒也相當稱職。

總結一句，金燦明的一家都對家電的事業貢獻出相當的力量。以金燦明的眼光來看，公司的前景一片光明。他所面臨的挑戰是如何把他的事業財富完整無缺地傳承給他的子女，遺產稅以及贈與稅是他必須小心應付的法律。

美國聯邦遺產稅的減稅額是1292萬元一個人，金燦明和他太太總共可以享受將近2600萬元的減稅額。紐約州 政府的遺產稅的減稅額是一個人658萬元，金燦明夫妻可以享受1100萬元的總減稅額。和兩位資深的會計師和一位資深的遺產信託律師商量之後，金燦明明白他必須考慮的幾個稅務的基本因素：

1、1292萬元和658萬元的遺產寬減額是美國稅法歷史上非常高的寬減額。現在美國聯邦以及州政府需要更多的稅收，一般的稅法專家們都認為政府加稅勢在必行，將來的遺產稅的寬減額會大幅縮小。

2、如果他現在不把公司的股份轉給他的子女，幾十年之後，他的公司價值增加，政府所課的遺產稅會增加很多。

3、他現在還不想放棄公司的控制權，只要他還能工作，他希望能掌握公司的領導權。他的子女現在還沒有能力接掌公司的經營。

4、美國40年來的通貨膨脹率大約是3%。如果他能延緩付稅，錢的價值越來越薄，也就等於他付的實質稅金值越來越低。

如果他把公司的股票 放到一個不可撤銷的信託裡，把他的子女列為受益人，受益人依照紐約以及聯邦的贈與法的規定有可能要報所得稅甚至。但是只要贈與的金額不超過遺產稅的寬減額，他並不要實際支付贈與稅。他所贈與的價值必須從遺產的寬減額中扣除。如果贈與的價值超過遺產稅的寬減額，金燦明要付贈與稅。

★繼承股票 可能免稅

這裡面還有一層很重要的考量。假設金燦明今年在信託裡載明他過世以後，他的三位子女每位可以得到公司股權的三分之一，再假設他的公司股票現在的市價是3000萬元，他給每位子女的贈與價值是1000萬元。因為他的子女並不是信託一成立，便得到公司的股票。

股票的所有權的轉移，必須等到金燦明過世之後才實現，他的子女所得到的是一種期待利益。股票的價值必須以等待年限的長短打折扣。如果根據稅務局的算法，金燦明的子女20年之後，可以繼承公司股票，金燦明要向稅務局申報給他每位子女的贈與價值，很可能連紐約州政府規定的遺產稅寬減額550萬元都不到。很可能，金燦明一點贈與稅都不要付。

另外一點，金燦明確定他要做的是在信託裡載明，每一年他要贈與每一位子女1萬6000元價值的公司股票。根據紐約州的贈與法規定，每一年每一個人可以贈給一個人1萬6000元的禮物，不必支付贈與稅。這樣子，他就充分利用贈與稅與遺產稅的寬減額。

最近這兩個月來，金燦明每天考量的是要不要在2023年成立信託，把公司的股票在他過世之後，平分給他的子女，將來在2023年的稅表上便申報贈與股票給他的子女，讓稅務局決定要課他多少贈與稅，最好是讓會計師把遺產稅的寬減額全部用掉，卻不要額外付贈與稅；還是把這件事再拖一陣子，看以後的稅法會怎麽改變，公司會怎麼發展。

經過聖誕節、新年十多天休息，在2023年一開頭、冉冉上升的旭日裡，他終於下定決心，聽從兩位會計師建議，把遺產稅寬減額用贈與的方式在他還活著的日子裡用掉。這樣子，要是他還可以領導公司20年，這20年公司的淨值漲了5倍（金燦明認為這是非常可能的事）。這增長的部分他的子女全部不要付稅。這實在太划算了。

本案啟示：

1、信託可以讓成立人在生命持續期間保持對財產的控制權，同時把高金額的贈與以及遺產寬減額及時用掉，又可以把財富保存在家族裡，實在是多功能的法律設計。但是要在關鍵的時刻做出正確的決定確實不容易。有遠見的企業家往往會用自己的專業知識、人生智慧在重要時刻斷然地採取行動。

金燦明的決定是不是正確，需要時間來證明，但是不論如何，他把他的傳承掌握在自己手中，而非付諸不可知的未來。這是許多富傳多代的成功家族成功的秘訣。

2、本案名字情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。

（作者為紐約執業律師）