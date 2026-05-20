加州州長選戰熱／希爾頓打臉馬漢 直擊聖荷西遊民問題

受夠聖荷西市長馬漢（右）對其治理政績的吹噓，加州州長共和黨候選人希爾頓（左）親赴聖荷西勘察實況。（美聯社）

加州 州長選舉競爭激烈，戰火從辯論會上延燒到場外，共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）近日便給了民主黨候選人馬漢（Matt Mahan）一記重擊。

加州郵報（California Post）報導，希爾頓受夠了據他所稱民主黨候選人、聖荷西 市長馬漢「吹噓」其遊民 問題治理成效，決定親自前往聖荷西進行現場勘察。

希爾頓在X平台上公布的一段影片中說：「聖荷西市長馬漢總是吹噓他在解決其城市的遊民問題上做得多麼出色。好，我現在就在他的城市裡。」

鏡頭一轉，只見一個公園內的地上和長椅上睡著許多無家可歸者，他們的隨身家當則散落一地。 希爾頓在X平台上公布的一段影片，顯示聖荷西一個公園內的地上和長椅上睡著許多無家可歸者，他們的隨身家當則散落一地。（取自希爾頓的X平台）

「這裡簡直臭氣熏天，整個公園就像個公共廁所一樣。」希爾頓一邊穿過公園一邊說，「這裡本該是家庭攜家帶眷前來遊玩的地方。在我看來，這裡根本不像有經過清理。」隨後，他更指責馬漢侮辱了人們的智商。

下一個場景，希爾頓走在聖荷西市中心一條街道上，眼前是一排排關門的店舖。

希爾頓指著這些店舖說：「他一直告訴我們，聖荷西現在一切都很順利，但感覺這根本不是他所謂的那種全加州人都想要的領導能力典範。」

希爾頓在影片最後說：「恕我無法接受，馬漢。」

加州郵報報導，溫和派民主黨人馬漢一直嘗試透過強調「回歸基本」（Back to Basics）的領導理念來與其他民主黨州長候選人畫清界限，他尤其關注公共安全、住房可負擔性和政府問責制。

馬漢還經常使用數據來宣傳聖荷西的成功，稱聖荷西為美國「最安全的大城市」。同時，在公共議題上，他也經常批評州長紐森（Gavin Newsom）的政策。

馬漢在回應希爾頓的帖子時，上傳了一段辯論會上的影片。馬漢在影片中指出希爾頓曾到訪聖荷西，考察當地成效良好的措施。馬漢還上傳了與希爾頓的合照。

馬漢在X上反駁希爾頓說：「儘管我已經向你展示了本市哪些措施行之有效，但我不介意再做一次。」