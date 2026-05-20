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加州州長選戰熱／希爾頓喊支持移民執法 削減非法移民福利支出

記者王子涵／舊金山報導
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共和黨加州州長參選人希爾頓接受亞太裔與社區媒體聯盟訪問，主張加州應停止阻撓聯邦移...
共和黨加州州長參選人希爾頓接受亞太裔與社區媒體聯盟訪問，主張加州應停止阻撓聯邦移民執法、削減非法移民福利支出，並恢復更嚴格的治安政策。（取自希爾頓競選網站）

共和黨加州州長參選人希爾頓（Steve Hilton）19日接受亞太裔與社區媒體聯盟ACom訪問時，針對移民、教育、醫療與仇恨犯罪等議題提出強硬立場，主張加州應停止阻撓聯邦移民執法、削減非法移民福利支出，並恢復更嚴格的治安政策。

希爾頓為英裔美國保守派政治評論員、企業家與作家，曾任英國前首相卡麥隆（David Cameron）策略長，2010年至2012年間參與英國政府政策制定。他之後移居加州，創辦政策組織「Golden Together」，並曾主持Fox News政論節目The Next Revolution。希爾頓長期支持總統川普，主張「正向民粹主義（Positive Populism）」，目前投入2026年加州州長選舉。

在移民議題上，希爾頓多次強調自己是「合法移民社群的候選人」，父母是逃離共產政權的匈牙利難民，而自己則是在英國長大的移民家庭子女，因此理解移民家庭對「向上流動階梯（ladder of opportunity）」的期待。

不過，他也明確表態支持聯邦政府執行移民法。「我不認為加州州長有權阻撓聯邦移民法的執行。」希爾頓說，「如果我要與現任州府最大的不同，就是不會再採取對抗聯邦政府的方式。」

他提到去年洛杉磯與明尼蘇達州因移民執法引發的衝突，表示不希望加州再出現類似場面。「所有法律都應被和平執行。」

有記者質疑，加州農業高度依賴無證移民勞工，大規模遣返恐衝擊農業經濟。希爾頓回應，目前加州有數百萬適齡成年人未投入勞動市場，「納稅人不應繼續補貼不工作的人。」

他表示，加州農業應更積極導入自動化技術，以減少對低薪勞力依賴。「現在很多其他州都已經在做，加州反而因為法規問題落後。」

醫療政策方面，希爾頓批評加州將納稅人資金用於無證移民醫療福利。他說：「要求加州納稅人為其他國家公民支付醫療費，我認為並不合理。」他指出，許多醫院目前已陷入財務困境，而大量無證移民使用公共服務，也進一步加重醫院與學校壓力。

在教育議題上，希爾頓將矛頭指向多元、公平與包容（DEI）政策。他表示，加州教育預算十年來幾乎翻倍，但學生學業表現卻未改善，尤其拉丁裔與非裔學生閱讀與數學能力仍然低落。

「如果孩子不會閱讀、不會數學，就永遠不可能擁有加州夢。」他說。

希爾頓認為，許多家長認為公校「過度強調政治化議題」，卻忽略最基本的教學內容。

最後針對仇恨犯罪問題，希爾頓認為加州對犯罪「過於寬鬆」，導致執法系統士氣低落。他指出，目前許多地方監獄爆滿，警察與檢察官普遍認為，即使抓到犯人，「最後也不會有什麼後果」。

談到亞裔與猶太裔遭遇仇恨犯罪時，他說：「這兩類仇恨犯罪在加州尤其令人憤怒與不可接受，而我們並沒有足夠強硬地應對。」

希爾頓主張恢復更嚴格執法、支持警察系統，並反對關閉監獄政策，同時加強罪犯更生與職業培訓，以降低再犯率。

非法移民 加州 共和黨

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