詹姆斯比爾德獎 曾是抗癌藥研究員的咖啡師入圍

舊金山前癌症研究員將成為首位詹姆斯比爾德獎咖啡專業人士。（本報資料照片）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，詹姆斯比爾德基金會（James Beard Foundation）長期以來在其年度餐廳和廚師獎項中表彰葡萄酒 和雞尾酒項目。去年，該組織增設了「傑出飲品服務專業人士」（Outstanding Professional in Beverage Service）獎項，旨在表彰這些項目背後的才華橫溢者。如今，該獎項設立僅一年，評委們便選出了首位入圍決賽的咖啡專業人士，這是該獎項35年歷史上首次有咖啡從業者入圍。

對於本查庫爾（Jack Benchakul）而言，入圍決賽實屬意外，但他經營的這家位於洛杉磯 （Los Angeles）、規模雖小卻備受追捧的Endorffeine咖啡店，因其一絲不苟的沖煮風格和僅專注於少數幾款飲品的專注態度，長期以來被視為真正咖啡愛好者的聖地。

作為一名前生物化學家，本查庫爾涉足咖啡行業已逾十年，儘管他踏上這條道路的過程頗為曲折。在灣區（Bay Area）公司基因泰克（Genentech）協助研發抗癌藥物期間，他曾就讀於現已關閉的舊金山烹飪學校Tante Marie′s，後來又因綠際會迎來了關於咖啡的「頓悟」時刻。

「我特別喜歡咖啡這種既簡單又極其複雜、層次豐富的特質。愈是深入探索，就愈能與我的生物化學背景產生共鳴」，本查庫爾說道。

本查庫爾憑藉其獨特的沖煮風格迅速引起關注。他蹲在櫃檯下方而非藉助鏡子觀察咖啡萃取過程，這種「一人秀」的表演方式令人矚目。時至今日，開業十餘年來，除了本查庫爾本人，再無人曾在Endorffeine製作過義式濃縮咖啡。

本查庫爾稱作為首名入圍決賽的咖啡從業者，自己肩上擔子很重；但他表示一直做得很好的一點就是埋頭苦幹。這一點絕對不會改變。