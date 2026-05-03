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沙加緬度擬提高違停罰款挹注財政 新罰金7/1後實施

編譯組／綜合報導
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沙加緬度市府公布2026-2027預算案，擬調漲違規停車員，並計畫裁員。圖為預算...
沙加緬度市府公布2026-2027預算案，擬調漲違規停車員，並計畫裁員。圖為預算案封面。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度市政府今年可能對違規停車駕駛開出更高罰單。市府經理史密斯（Maraskeshia Smith）4月29日公布2026-2027預算提案，建議調升停車違規罰金，以協助填補約6620萬美元的財政缺口。

為平衡約17億美元的預算案，史密斯同時提議削減46個已填補職位及100個空缺職位，並縮減部分計畫。不過，46名在職人員未必全部遭裁撤，部分人員將轉任其他職位；警察與消防員則不在裁員之列。這也意味著，沙加緬度市府可能出現十年來首次裁員，市府上一次裁員發生在始於2007年的大衰退(Great Recession)期間。面對連續第三年出現的財政缺口，沙加緬度市府各部門已全面檢視支出，尋求節省成本的方式。

過去兩年，市府已因財政壓力調漲路邊停車計費與停車場費率。根據沙加緬度蜂報之前的報導，2025年7月1日至12月31日期間，駕駛共繳納約1780萬美元停車費，較2024年同期增加約240萬美元，也比2023年同期多出480萬美元。

如今，違反停車規定的罰金也可能上調，其中部分項目在2024年已曾調整。沙加緬度市議會預計於5月2日討論該預算案，最終版本預訂於6月9日通過。若獲批准，新罰金將在7月1日預算生效後實施，但會先有一段勸導期。新提案與2024年標準相比如下：

*停車逾時：由50美元提高至80美元

*未經許可停放於住宅許可區：由40美元提高至60美元

*限制時段內停車：由40美元提高至60美元

*未停於畫定車格內：由35美元提高至60美元

*停在自行車道：由50美元大幅提高至150美元

*停在上下客區：由40美元提高至70美元

*停在禁止停車區：由40美元提高至70美元

此次赤字主要來自支出增長超過收入，而非經濟衰退。市府指出，近年因新增人力與擴大服務（包括處理無家可歸問題）導致人事成本上升，加上多項公投措施帶來額外開支，使預算承受壓力。目前市府正與11個員工工會協商合約，僅人事成本增加就已帶來約1130萬美元的額外支出。此外，市府尚未完成與所有工會的談判。員工整體薪資福利尚未完全定案，未來可能進一步擴大財政缺口。

市府指出，全國經濟前景也將影響地方財政。其中，伊朗衝突推升能源價格，可能拖慢經濟成長，甚至存在衰退風險。

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