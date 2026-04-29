我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

赤字達730萬 加州科學院被迫裁員53人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山加州科學院因成本增重、遊客減少及捐贈不繼，帶來財務壓力，於28日宣布裁員並...
舊金山加州科學院因成本增重、遊客減少及捐贈不繼，帶來財務壓力，於28日宣布裁員並縮減部分項目。（取自維基）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山加州科學院(California Academy of Sciences)計畫裁員53人並縮減部分項目，以應對因成本上漲和收入滯後導致的日益嚴重的預算赤字。

周二(28日)宣布的這些削減措施將影響該學院約9.3%的員工。這家兼具博物館和研究中心功能的機構報告稱，2025財年出現730萬美元赤字，並預計今年虧損將高達800萬美元。

院方表示，此次裁員旨在穩定財務狀況，此前多年的結構性問題因疫情而進一步惡化。

裁員將涉及管理崗位、工會代表員工及非工會員工；另有32名員工(約占員工總數的5.6%)將被調任新崗位或縮減工時。

此次裁員正值該機構與代表研究、教育及遊客服務部門員工的工會「加州科學院工人聯合會」(CalAcademy Workers United)進行合同談判之際。工會領導人此前曾批評管理層對學院財務的處理方式，並警告稱裁員可能損害其使命。

學院官員表示，他們一直向工會代表通報機構的財務狀況。

該學院的財務困境反映出收支差距正在擴大。運營金門公園校區需要承擔巨額成本，這包括照料六萬多隻活體動物以及管理近4600萬件科學標本，僅薪資和福利就占學院運營預算的約70%。

與此同時，參觀人數及其他收入來源尚未從疫情中完全恢復，全價日間門票收入較去年同期下降了約6%，而慈善捐贈和學校團體參觀的情況仍不穩定。

該學院面臨的困境並非個例，舊金山的主要文化機構近年來均面臨財務壓力，隨著參觀人數滯後及籌款競爭日益激烈，這些機構紛紛削減成本。許多負責人指出，疫情後觀眾行為發生了轉變，遊客回歸速度放緩，且越來越傾向於數字和居家娛樂選擇。全美約55%的博物館尚未恢復到疫情前的參觀人數水平。

除裁員外，該學院還計畫縮減或重組某些項目，但領導層表示他們旨在保留核心職能，表示儘管部分開放時間和服務可能會縮減，但面向遊客的大部分體驗項目將保持不變。

官員們表示，該學院還在探索新的收入來源和合作夥伴關係，同時正與市政府領導及其他文化機構合作，以助力旅遊業的復甦。

該學院成立於1853年，自2020年以來，為適應後疫情時代的現實，已歷經多輪裁員和重組。

舊金山 疫情 加州

上一則

2000磅巨型海獅再訪舊金山灣 「胖嘟嘟」成明星

下一則

水電費擬調漲 金山小商家憂撐不住

延伸閱讀

查克柏格夫婦撤資 灣區學校將裁員147人

查克柏格夫婦撤資 灣區學校將裁員147人
柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現

柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現
金山6.34億赤字壓頂 羅偉擬削減開支 公衛住房恐受影響

金山6.34億赤字壓頂 羅偉擬削減開支 公衛住房恐受影響
市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消
耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算