赤字達730萬 加州科學院被迫裁員53人

舊金山加州科學院因成本增重、遊客減少及捐贈不繼，帶來財務壓力，於28日宣布裁員並縮減部分項目。（取自維基）

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山加州 科學院(California Academy of Sciences)計畫裁員53人並縮減部分項目，以應對因成本上漲和收入滯後導致的日益嚴重的預算赤字。

周二(28日)宣布的這些削減措施將影響該學院約9.3%的員工。這家兼具博物館和研究中心功能的機構報告稱，2025財年出現730萬美元赤字，並預計今年虧損將高達800萬美元。

院方表示，此次裁員旨在穩定財務狀況，此前多年的結構性問題因疫情 而進一步惡化。

裁員將涉及管理崗位、工會代表員工及非工會員工；另有32名員工(約占員工總數的5.6%)將被調任新崗位或縮減工時。

此次裁員正值該機構與代表研究、教育及遊客服務部門員工的工會「加州科學院工人聯合會」(CalAcademy Workers United)進行合同談判之際。工會領導人此前曾批評管理層對學院財務的處理方式，並警告稱裁員可能損害其使命。

學院官員表示，他們一直向工會代表通報機構的財務狀況。

該學院的財務困境反映出收支差距正在擴大。運營金門公園校區需要承擔巨額成本，這包括照料六萬多隻活體動物以及管理近4600萬件科學標本，僅薪資和福利就占學院運營預算的約70%。

與此同時，參觀人數及其他收入來源尚未從疫情中完全恢復，全價日間門票收入較去年同期下降了約6%，而慈善捐贈和學校團體參觀的情況仍不穩定。

該學院面臨的困境並非個例，舊金山的主要文化機構近年來均面臨財務壓力，隨著參觀人數滯後及籌款競爭日益激烈，這些機構紛紛削減成本。許多負責人指出，疫情後觀眾行為發生了轉變，遊客回歸速度放緩，且越來越傾向於數字和居家娛樂選擇。全美約55%的博物館尚未恢復到疫情前的參觀人數水平。

除裁員外，該學院還計畫縮減或重組某些項目，但領導層表示他們旨在保留核心職能，表示儘管部分開放時間和服務可能會縮減，但面向遊客的大部分體驗項目將保持不變。

官員們表示，該學院還在探索新的收入來源和合作夥伴關係，同時正與市政府領導及其他文化機構合作，以助力旅遊業的復甦。

該學院成立於1853年，自2020年以來，為適應後疫情時代的現實，已歷經多輪裁員和重組。