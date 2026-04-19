沙加緬度平價住宅「聖胡安公寓」6月迎首批入住
沙加緬度蜂報報導，興建中的聖胡安公寓（San Juan Apartments）平價住宅社區，預計將於6月開始迎接住戶入住。別具意義的是，過去這裡曾是非法傾倒垃圾與無家可歸者露營的聚集地，如今則轉型為提供家庭居住的平價住宅。
聖胡安公寓位於沙加緬度Fruitridge Road與Stockton Blvd附近、由非營利組織加州互助住房組織（Mutual Housing California) 興建，在住戶人住之前，游泳池尚需注水，景觀工程仍在收尾；曾經位於該地的聖胡安汽車旅館招牌，則預訂重新設置。
代表該選區的沙加緬度市議員格拉（Eric Guerra）15日出席活動，慶祝醫療機構Health Net為此計畫捐助100萬美元，並另向沙加緬度地區政府協會（SACOG）提供200萬美元，用於支持第一階段建設，該資金來自其「Green Means Go」計畫。格拉表示：「這是一項巨大的成功，將一個充滿絕望的地方，轉變為承載夢想的所在。」
活動現場展示了聖胡安汽車旅館的歷史。該旅館曾位於士塔頓（Stockton）與沙加緬度之間的繁榮走廊上，但隨著99號公路繞道興建，其地位逐漸式微。1960年代加州州博覽會場遷至Cal Expo，也加速其衰退。展示資料指出，當博覽會場仍在附近時，該旅館曾經「生意興隆」。
沙加緬度蜂報在2010年該旅館拆除時曾報導：「多年來，該地逐漸荒廢，出現電線外露、蟑螂滋生，以及部分房間無熱水等問題。」
沙加緬度住房與重建局（SHRA）於2008年取得該建築，安置住戶後將其拆除。此後土地閒置多年，直到2019年由縣警長辦公室清除當地的無家可歸者營地。同年稍晚，曾有倡議人士試圖將該地改為安全露營區，但未成功。
格拉指出，他曾與前州參議員合作推動2018年法案，允許SHRA以低於市價出售該土地，前提是用於興建平價住宅。加州互助住房組織執行長歐德曼（Craig Adelman）表示，SHRA在促成此案及選擇與其合作方面扮演關鍵角色。他說：「我們一直在尋找這樣的機會–不只是填補都市空地，這也是SACOG參與的原因，因為這代表智慧型成長。我們必須將資源投入在已有基礎建設的走廊地帶。」
第一期工程將提供39戶一房、40戶兩房及34戶三房住宅，目標對象為收入介於地區中位數30%至60%的家庭。以2025年沙加緬度郡四口之家中位收入12萬800美元計算，該住宅主要服務中低收入族群。
第二期工程預計將新增70戶長者住宅。SACOG發言人洛佩茲（Mia Lopez）指出，Stockton Blvd沿線仍有多處閒置土地，未來具備開發潛力，市府也長期有意推動該區發展。格拉則表示：「我們必須在商業走廊上興建更多住宅。」
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