沙加緬度卡佛高中6月面臨關閉 尚存一線生機

沙加緬度卡佛高中在2022年更新的一張臉書照，傳遞多元化意象。(取自卡佛高中臉書)

沙加緬度蜂報報導，被形容為為LGBTQ與身心障礙學生提供安全環境的卡佛藝術與科學學校（George Washington Carver School of Arts and Sciences），預計將在本學年結束時關閉。由於學生人數下降及財務赤字，沙加緬度市聯合學區 （Sacramento City Unified School District）董事會於16日晚間以4比3表決通過，決定在6月關閉該校。不過，仍有一線生機：若學校能獲得30萬美元的外部資金，明年或可繼續營運。

該校位於蘭喬科多瓦（Rancho Cordova），目前處境艱難。儘管過去曾有多達325名學生，如今僅剩約150人就讀。據報導，學生們甚至主動招募國中生報名，希望挽救這所面臨困境的校園。卡佛學校是一所公立華德福（Waldorf）高中，服務一個規模不大但緊密連結的學生社群。許多學生及其家長表示，這些孩子在傳統學校中曾經掙扎，但在卡佛社群中得到接納。

數十名學生與家長於16日到場，懇求董事會不要關閉這所他們認為對身心障礙學生與LGBTQ青年極具價值的學校。

高三學生韋奇斯（Reid Wages）說：「關閉我們的學校，將會把這些學生從朋友群、支持他們的老師，以及所有熟悉的環境中撕裂開來。請設法達成某種協議或找到方法讓學校繼續存在，因為這些學生以及未來的世代，都需要一個對他們安全的地方。」

然而，該校目前面臨六位數的赤字，約佔總預算的15%。學區去年已曾紓困，為這所原本應具財務自給能力的特許學校提供27萬3000 美元資金。面對可能帶來重大衝擊的財務危機，學區董事會不願再投入維持營運所需的資金。董事會通過關校決議，但給予社區兩周時間籌措外部資金。若在4月30日前未能取得捐款，學校命運將塵埃落定。

蘭喬科多瓦市領導人曾提議購買該校，並將其併入福爾森科多瓦聯合學區（Folsom Cordova Unified School District），這一提案曾為卡佛家庭帶來希望。但將學校及營運轉移至另一學區，並非只需簽訂合約。學區特許學校管理人高德（Amanda Goldman）表示，依州教育法規，學校轉移並不合法。若要在福爾森科多瓦學區下重新開設，將需經歷漫長且複雜的程序，期間仍須暫時關校。