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納巴谷這酒莊有冷門義大利品種葡萄 5/28挑戰拍出高價

編譯組／綜合報導
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納巴谷酒莊Benessere Vineyards將於5月的拍賣會上進行拍賣；示意...
納巴谷酒莊Benessere Vineyards將於5月的拍賣會上進行拍賣；示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在市場上徘徊了一年多之後，納巴谷（Napa Valley）最具個性的酒莊之一將於5月的拍賣會上以最高價售出。

貝內塞酒莊（Benessere Vineyards）的掛牌信息將於周三（8日）在Concierge Auctions平台上線。該酒莊專注於種植義大利葡萄品種，曾是Charles Shaw Winery的發源地，後者正是Trader Joe's那款「Two Buck Chuck」葡萄酒背後的品牌。潛在競標者可在5月13日拍賣開始前完成註冊；該物業將於5月28日正式拍賣。

貝內塞酒莊位於聖海倫那（St. Helena），占地43畝，包含葡萄園、釀酒廠、品酒室及兩處住宅，最初於2024年11月以3500萬美元的價格掛牌出售。與母親及四位兄弟姐妹共同擁有該酒莊的貝尼什（John Benish）表示，家族曾多次將該物業掛牌出售又撤回。最近一次掛牌價為2800萬美元，但「未收到任何嚴肅的報價」。

該家族希望通過拍賣能吸引更廣泛的潛在買家。雖然沒有強制性的起拍價，但Concierge首席營收官倫納德（Nick Leonard）表示，公司預計起拍價將在800萬至1200萬美元之間，以推動銷售起步，希望藉助拍賣行「遍布全球的網絡」將該物業推廣至加州以外地區。

近年來，大多數酒莊拍賣都是由破產或法拍（foreclosure）等困境驅動的。但隨著葡萄酒行業危機的持續，倫納德預計會有更多房產通過拍賣渠道出售。2025年，位於Paso Robles的一處占地160畝的酒莊Villa San Juliette因未能售出而進入拍賣程序。據Zillow數據顯示，該地產掛牌價曾高達2200萬美元，在拍賣前降至約1500萬美元，最終以670萬美元成交。

倫納德表示，如果房產未能引起太多關注，拍賣能「營造緊迫感」。同時，競標過程的透明度可以使買家確信自己沒有支付過高價格，從而感到非常安心。

倫納德表示，葡萄酒莊園的定價頗具挑戰性，因為「很難進行同類比較」。此類房產的價值因多種因素而異，包括規模、葡萄園面積、酒莊生產許可證、地區聲譽以及莊園內是否建有住宅。

1994年，貝尼什的父母以150萬美元的價格購入了這處房產。該酒莊擁有約30畝的葡萄園。Sangiovese是Benessere的旗艦葡萄品種，但這裡還種植著一系列在納巴谷其他地方幾乎找不到的冷門義大利品種，包括Sagrantino、Pinot Grigio、Aglianico和Falanghina。

貝尼什表示，理想情況下，買家應有意延續Benessere品牌及其「推廣義大利葡萄品種」的理念。

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