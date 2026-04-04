OpenAI出奇招？收購科技脫口秀TBPN 超神祕引發熱議

TBPN聯合創始人兼聯合主持人海斯（Jordi Hays）。(取材自Linkedin)

人工智慧 聊天機器人先鋒OpenAI 使出奇招，收購科技脫口秀TBPN，公司高層的葫蘆裡究竟賣的是什麼藥？

聖荷西信使報報導，OpenAI收購了線上科技脫口秀（tech talk show）節目TBPN，對於這家旨在推動AI領域對話的人工智慧模型開發商而言，這是一筆不尋常的收購。OpenAI和TBPN均未揭露交易條款。根據OpenAI應用部門執行長西默（Fidji Simo） 發布的消息，該節目將隸屬於OpenAI的戰略部門，直接向首席全球事務官萊漢（Chris Lehane）匯報。

這家人工智慧公司先前也曾進行收購，但目標主要集中在從AI及相關領域公司招募人才。西默在消息中承認了此次收購的特殊性：「我一直在思考OpenAI未來的溝通方式，有一點已經很清楚，那就是傳統的溝通模式並不適用於我們。我們不是一家典型的公司。」

在解釋收購原因時西默表示，OpenAI有責任推動圍繞AI帶來的變革展開對話。她還指出TBPN「出色的標點符號運用和行銷直覺」，以及他們如何幫助品牌進行線上推廣。

OpenAI認為TBPN是一家技術前沿的媒體，對AI有著深刻的理解，並且能夠將這項技術的潛力傳遞給更廣泛的受眾。OpenAI的發言人表示，TBPN團隊將按照合約保持編輯獨立性，並自主決定節目內容，例如邀請嘉賓，包括來自競爭對手的嘉賓。這位發言人也表示，OpenAI的目標並非將TBPN打造成一家獲利企業。

TBPN聯合創始人兼聯合主持人海斯（Jordi Hays）表示，儘管該節目有時會對行業提出批評，但OpenAI的執行長奧特曼及其團隊已表達了「樂於接受反饋並致力於把事情做好」的態度。

這檔在矽谷頗受歡迎的直播節目由海斯和庫根（John Coogan）主持，主要透過網路直播。他們曾採訪過Meta Platforms Inc.的查克柏格、奧特曼以及微軟公司的納德拉（Satya Nadella）。