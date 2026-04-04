估總投資最高逾3000萬…羅偉申報財產 投資Levi、49人隊最亮眼

根據一份州府強制申報的文件顯示，舊金山市長羅偉最有價值的資產是他對牛仔服裝品牌「李維」與舊金山49人隊的投資，這兩項投資價值皆超過100萬美元。(取自盧偉臉書)

舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)與市府官員們的財務狀況如何？根據近期一份州府強制申報的文件顯示，羅偉最有價值的資產是他對牛仔服裝品牌「李維」(Levi Strauss)與舊金山49人隊的投資，這兩項投資價值皆超過100萬美元。

「舊金山紀事報」報導，市府官員的財務狀況內容，來自政府強制要求的編號700表格，要求市政雇員每年申報其獲利。這些資產包括股票、房地產 及贈禮。舊金山所有市議員、市長及其市政主管，都必須在4月1日前提交這份表格。

儘管700表格是大眾了解市府領導人財富狀況的最佳途徑之一，但也存在部分明顯漏洞。申報者無須申報銀行存款與主要住房，這些卻是多數人財富資產的主要構成要素。此外，申報者僅提供其資產和收入的大致範圍。

「舊金山紀事報」報導數據範圍皆來自官員提交的文件。羅偉申報獲利最具價值，總投資額範圍為880萬至超過 3300萬美元。其次為市府住房和經濟發展局長西格爾(Ned Segal)，總投資介於400萬至超過1500萬美元。

羅偉申報的資產大部分存在一個信託中，以避免潛在的利益衝突。羅偉最有價值的資產包括他對李維和舊金山49人隊的投資，這兩項投資的價值都超過100萬美元。儘管擔任市長期間，他的財富幾乎未受到影響，但他還是動用這筆錢、聘請外部顧問，提升他本人和舊金山市的形象。此外，盧偉僅申報一筆價值451美元的禮物：為參加大城市市長會議提供的餐點、交通和一件夾克。

西格爾是羅偉市長所有政策顧問中、申報財富最高的人，其投資價值至少為410萬美元。他申報最有價值的資產，是對Ripple公司和生技公司「 BostonGene」 的投資，以及在房地產公司 「CIM Group 」旗下投資基金。西格爾曾任Twitter財務長，並在Russian Hill地區擁有一處房產、價值10萬1美元至100萬美元之間。投資價值在410萬美元至超過1420萬美元之間。

西格爾申報五份禮物包括與盧偉就職典禮相關的三個活動的門票、Via Aurelia開業時的免費餐食與Spruce餐廳的社交晚宴門票。

舊金山第一區華裔 市議員陳詩敏(Connie Chan)申報僅有一筆投資，金額在2000至1萬美元之間，投資對象為蘋果公司。這也是她去年報告中唯一投資。她曾於去年表示，這筆股票由她的伴侶持有。

第四區華裔市議員王兆倫(Alan Wong)為舊金山市議會最新成員，未申報任何投資或禮品，僅申報他在舊金山兒童委員會(Children′s Council of San Francisco)的至少10萬美元年薪。

第11區華裔市議員陳小焱(Chyanne Chen)總投資總額在1萬8000至14萬美元之間，其中最大的一筆投資在交易所交易基金 TQQQ，該基金無需申報。她還持有聯合航空和達美航空的股票，每份股票價值在2000至1萬美元之間。

陳小焱在Balboa Park擁有一處價值超過100萬美元的房產。她自該房產獲得1001至1萬美元的租金收入。她曾表示，她的父母住在這處房產，她「未從租金中獲利」。她的辦公室證實，陳小焱目前仍將該房產出租給她的父母。