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太浩湖地區電力供應出包 75%須另覓來源

編譯林思牧／綜合報導
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根據自由公共事業公司的網站，該公司提供120萬客戶的電力，其中4.9萬在太浩湖地區。(libertyutilities.com)
根據自由公共事業公司的網站，該公司提供120萬客戶的電力，其中4.9萬在太浩湖地區。(libertyutilities.com)

太浩湖地區的電力原本是由位於內華達州的「自由公用事業公司」（Liberty Utilities）供應的，但現在該公司要求地區官員另覓電力來源。在資料中心大量設立之際，要找到廉價的新來源可能不容易。

CalMatters報導，為太浩湖4.9萬用戶供電的自由公用事業公司必須在一年多一點的時間內找到75%電力的新來源。Liberty Utilities是加州三家規模較小的投資者擁有的電力公司之一，該公司本月向監管機構發出通知，其主要的電力供應商NV Energy將在2027年5月時終止合約。

Liberty Utilities的業務區域位於加州和內華達州的交界處，約25%的電力來自內華達州的太陽能發電設施，其餘電力則透過內華達州的NV Energy購買。Liberty Utilities本月向加州監管機構表示，NV Energy公司因「自身資源需求」無法繼續維持這項合作關係。

Liberty Utilities總裁施瓦茨羅克（Eric Schwarzrock）表示：「我們的目標有兩個：一是滿足加州的可再生能源需求，二是盡可能降低成本。」替代電力很可能來自加州以外的地區，Liberty公司並沒有與加州的能源市場進行實體連接。相反，它的輸電線路來自內華達州。

Liberty公司更換電力供應的最後期限與NV Energy公司正在完工的一項大型輸電項目——內華達州綠線（Greenlink Nevada）——息息相關；該項目完成後，NV Energy將停止向Liberty公司供電，但Liberty將獲得使用該輸電基礎設施的權利，從而接入其他替代能源。

NV Energy在一份聲明中表示，「已注意到Liberty公司致加州監管機構的諮詢函，目前正在審查該函件。」根據拉斯維加斯評論報報道，NV Energy的業務發展總監在9月的一次區域性商業活動上表示，資料中心的需求推動了公司將尖峰容量提高三倍的請求。

Liberty公司致加州公共事業委員會的信函中也尋求批准，以啟動電力更換流程，並說明其將如何對收到的提案進行排序，即優先選擇成本最低的電力。

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