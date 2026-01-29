灣區最大名創優品開張一周 仍大排長龍

店內人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）

中國零售巨頭名創優品（Miniso）本月在佛利蒙市開設其灣區 規模最大的門店，開業一周以來，排隊人潮不減。新店占地逾1萬2000平方呎，位於Pacific Commons購物中心，於1月17日開業，成為該公司在灣區布局中的重要據點。

Pacific Commons是佛利蒙市最繁忙的商業走廊之一。名創優品以平價、設計感強的商品迅速走紅全球，產品線涵蓋毛絨玩具、家居用品、文具、美妝、科技配件及多項IP授權商品，包括迪士尼 、三麗鷗等深受年輕消費者與家庭歡迎的品牌。

截至目前，名創優品在全球已擁有超過6100家門店，灣區多地亦設有分店，而此次佛利蒙新店則是區域內面積最大的一家。開業一周以來，門店人氣高漲，不少消費者反映，高峰時段排隊時間約需40分鐘才能入場。

儘管開業熱度不減，部分來自中國大陸的消費者也注意到價格差異。一位消費者受訪時表示，相較國內門店，美國名創優品的商品價格明顯偏高，但仍具有吸引力。 「在這裡雖然貴一點，但不用等，喜歡的東西當場就能買到、直接帶回家，對我來說還是值得的。」

也有消費者指出，美國門店在商品陳列與購物環境上更為寬敞，整體體驗不同於國內人流密集的商場，成為其願意接受溢價的重要原因。

記者實地觀察發現，由於搶購熱烈，店內部分貨架仍顯空置，不少商品短時間內即被掃購一空。現場可見大量聯名商品陳列，包括三麗鷗、迪士尼以及動漫主題系列。盲盒產品尤其受歡迎，單價約在20至30美元之間，依盲盒尺寸大小而有所不同。

從商品分類來看，新店主打「生活全覆蓋」的消費策略。居家生活區陳列多款三麗鷗聯名收納盒、桌面垃圾桶、文具收納用品，其中附帶小掃帚的迷你桌面垃圾桶頗受歡迎；日常用品區則包括雨傘、墨鏡、聯名T恤及各式包袋，如飯盒包與化妝收納包等。此外，造型可愛的防滑墊也吸引不少消費者購買。

個人護理與美妝區域同樣人氣旺盛，商品包括美妝蛋、化妝刷、唇膏、粉撲、假睫毛、睫毛夾、粘睫毛液、護手霜、美妝鏡、氣墊梳及指甲鉗套裝等。此外，店內還設有趣味減壓專區，陳列高顏值盲盒、減壓捏捏樂及小型掛件，成為消費者「隨手加購」的熱門區域。禮品區則主打杯子、包包等外觀精緻的小物，被不少顧客視為送給親友或孩子的理想選擇。