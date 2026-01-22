我的頻道

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

影片測試證明 AI模仿舞蹈仍遜於真人

編譯林思牧／綜合報導
華裔舞者Kat Lin不認為AI和藝術之間有對立關係。 (取自facebook.com/DSDTStudio210)
人工智慧在許多方面的進展令人驚訝，但影片測試證明，生成式AI在模仿舞蹈方面仍然很遜。

CalMatters報導，卡維拉印第安部落（Cahuilla Band of Indians）的鳥鳴舞蹈講述了世界的起源，以及卡維拉人如何遷移到如今位於南加州的家園。部落成員克拉克（Emily Clarke）說，以祖先的方式遷徙，或許就在同一片土地上，會讓你同時感受到過去、現在和未來交融的奇妙體驗。

她從七歲起就和家人一起跳鳥舞。她說，這不僅是一種精神寄託，更是一種堅韌不拔的精神，因為鳥舞是美洲原住民文化中幾乎被殖民化和美國政府政策徹底摧毀的眾多傳統之一。因此，當克拉克聽到一些生成式AI模型，可以模仿這種舞蹈時，她的第一個反應是：這是錯誤的、令人反感的，也是對原住民的不敬。

CalMatters和The Markup測試了四款市面上可用的AI視訊生成模型–OpenAI的Sora、Google的Veo、MiniMax 的Hailou和快手的Kling–目前來看，舞者們似乎還無需過分擔心。

去年年底，他們要求這四款模型生成九種不同的舞蹈視頻，從 TikTok上流行的蘋果舞到鳥舞、墨西哥民俗舞和土豆泥舞。在36次測試中，除了一個例外，其餘所有模型都生成了人類跳舞的視頻，但所有視頻都未能產生我們要求的特定舞蹈動作。

此外，近三分之一的影片存在生成影片中常見的許多問題，例如人物在不同畫面之間的外觀不一致、動作異常或肢體過多等。視訊生成模型仍然會犯一些明顯的錯誤，例如肢體液化或服裝突然變換，但它們顯然正在進步。在2024年底進行類似測試中，影片中出現了更多不合常理的肢體運動和視覺不一致的情況，而如今這些缺陷出現的頻率較低，也更難被發現。

Kat Lin是一位技術專家，從三歲起就開始跳舞，並自2018年以來一直參與Kinetech表演。她說，如今很多人都在散播恐慌，說AI會搶走創意人士的工作，但她並不認為AI和藝術之間有對立關係。人類或許能從與AI共舞中汲取靈感，或是學到一些東西，例如他們的舞步重心會落在右側而不是左側。

她並不認為AI會對舞者的工作構成威脅。「有人站在你面前跳舞，感覺總是不一樣的，」她說，「沒有什麼能取代那種能量，或許是因為人類是社會性動物，而這種能量本身就有一種神奇的魅力。」

