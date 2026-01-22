影片測試證明 AI模仿舞蹈仍遜於真人

華裔舞者Kat Lin不認為AI和藝術之間有對立關係。 (取自facebook.com/DSDTStudio210)

人工智慧在許多方面的進展令人驚訝，但影片測試證明，生成式AI 在模仿舞蹈方面仍然很遜。

CalMatters報導，卡維拉印第安部落（Cahuilla Band of Indians）的鳥鳴舞蹈講述了世界的起源，以及卡維拉人如何遷移到如今位於南加州 的家園。部落成員克拉克（Emily Clarke）說，以祖先的方式遷徙，或許就在同一片土地上，會讓你同時感受到過去、現在和未來交融的奇妙體驗。

她從七歲起就和家人一起跳鳥舞。她說，這不僅是一種精神寄託，更是一種堅韌不拔的精神，因為鳥舞是美洲原住民 文化中幾乎被殖民化和美國政府政策徹底摧毀的眾多傳統之一。因此，當克拉克聽到一些生成式AI模型，可以模仿這種舞蹈時，她的第一個反應是：這是錯誤的、令人反感的，也是對原住民的不敬。

CalMatters和The Markup測試了四款市面上可用的AI視訊生成模型–OpenAI的Sora、Google的Veo、MiniMax 的Hailou和快手的Kling–目前來看，舞者們似乎還無需過分擔心。

去年年底，他們要求這四款模型生成九種不同的舞蹈視頻，從 TikTok上流行的蘋果舞到鳥舞、墨西哥民俗舞和土豆泥舞。在36次測試中，除了一個例外，其餘所有模型都生成了人類跳舞的視頻，但所有視頻都未能產生我們要求的特定舞蹈動作。

此外，近三分之一的影片存在生成影片中常見的許多問題，例如人物在不同畫面之間的外觀不一致、動作異常或肢體過多等。視訊生成模型仍然會犯一些明顯的錯誤，例如肢體液化或服裝突然變換，但它們顯然正在進步。在2024年底進行類似測試中，影片中出現了更多不合常理的肢體運動和視覺不一致的情況，而如今這些缺陷出現的頻率較低，也更難被發現。

Kat Lin是一位技術專家，從三歲起就開始跳舞，並自2018年以來一直參與Kinetech表演。她說，如今很多人都在散播恐慌，說AI會搶走創意人士的工作，但她並不認為AI和藝術之間有對立關係。人類或許能從與AI共舞中汲取靈感，或是學到一些東西，例如他們的舞步重心會落在右側而不是左側。

她並不認為AI會對舞者的工作構成威脅。「有人站在你面前跳舞，感覺總是不一樣的，」她說，「沒有什麼能取代那種能量，或許是因為人類是社會性動物，而這種能量本身就有一種神奇的魅力。」