台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號品牌中祥食品旗下「自然之顏」蘇打餅系列，近日進駐美國灣區 多家Costco 賣場，成為少數成功打入美國主流量販通路的台灣點心品牌之一。首波上架的產品包括青蔥蘇打餅與紫菜蘇打餅兩款經典口味，皆以大包裝形式販售，採限量供應。

中祥食品指出，「自然之顏」系列長年以成分單純、製程透明為產品核心，主打天然原味。青蔥口味選用剛從農場收割的新鮮青蔥直接入料烘焙，避免使用乾燥蔥粉或人工香料，因此開封即可聞到明顯蔥香，口感酥脆而不油膩；紫菜口味則將紫菜本身的海味融入餅體，呈現清爽、層次分明的風味。產品全程不添加防腐劑、人工色素與香料，符合近年消費者對健康零食的期待。

選擇灣區作為首次進入美國Costco的市場，中祥表示，灣區消費者對食品健康、食材來源與製程安全的要求相對嚴格，同時族群結構多元，對來自不同國家與文化背景的食品接受度高，適合作為測試美國主流市場反應的起點。

觀察Costco近年選品趨勢，健康取向已成為重要指標。相較高糖、高油的零食，烘焙類、成分標示清楚且口味天然的產品更容易獲得通路青睞。中祥指出，「自然之顏」以烘焙方式製作，加上香蔥與紫菜的原味特性，正好符合Costco現階段的選品方向。

另一方面，亞洲食品進入美國大型通路的門檻也持續提高。除食品安全與生產衛生稽核外，Costco自今年起進一步強化供應商的勞工權益稽核標準，對本國與外籍勞工的工作條件、工時與保障皆有明確要求。業界人士指出，部分亞洲食品工廠因無法符合新制而暫停或延後上架計畫。

中祥食品表示，公司已提前完成相關稽核流程，並順利通過審查，成為少數在農曆年前成功於美國Costco上架的台灣食品廠之一。此舉不僅反映品牌在生產與管理制度上的準備，也顯示台灣食品產業在國際市場競爭力的提升。