NFL國聯季後賽／49人僅休息5天 周六客場對戰宿敵海鷹

49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）曾向聯盟請求至少完整一周的休息時間，最終未獲採納。（49人隊提供）

NFL國聯季後賽 賽程出爐，舊金山49人（San Francisco 49ers）確定將於本周六（17日）迎戰西區宿敵西雅圖 海鷹（Seattle Seahawks）。而剛在上周日艱難贏下勁旅費城老鷹隊的49人，僅能休息5天便需再次迎來惡戰。對此，49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）曾向聯盟請求至少完整一周的休息時間，最終未獲採納。

總教練沙納漢在49人以23比19客場擊敗老鷹隊後坦言，他曾「非常強烈」希望聯盟將分區賽安排在周日舉行，但心裡也清楚，這樣的請求恐怕難以實現。「我當然希望是周日比賽」，沙納漢說，「但我已經預期會是周六。如果聯盟願意體諒一點，或許會改成周日。」

聯盟最終仍將49人與海鷹的比賽排在周六進行，開賽時間為太平洋時間下午1時30分或5時。這也意味著，49人將再次面臨休息時間不足的劣勢，這已是球隊在過去一個月內第三度遭遇「短周」賽程。

此前，49人曾在例行賽第18周前，連續兩周在短休息情況下出賽，最終以13比3不敵海鷹，錯失國聯頭號種子與首輪輪空資格。如今進入季後賽，類似情況再度上演。

從傷病管理角度來看，聯盟原本有機會讓三支在外卡輪出賽的國聯球隊都獲得七天休息時間。公羊隊與熊隊本周六出賽後，卻被安排在下周日交手，雙方皆多獲一天調整時間；相較之下，49人則被剝奪了一天休息。

在傷兵累累的情況下，49人還必須提前備戰，並前往西雅圖客場挑戰剛結束輪空周、體能充沛的頭號種子海鷹隊，賽程安排也引發外界對公平性的討論。