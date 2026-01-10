加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

新年伊始，加州最低工資小幅上調，矽谷勞工仍感吃力。（ Antonio Garcia Prats/ pexels）

據「聖荷西 焦點」報導，新年伊始，加州 最低工資小幅上調。2026年州最低時薪調升至16.90元，較2025年增加40美分。然而在高生活成本的矽谷 ，這樣的加幅被不少勞工形容為「不夠用」。

聖塔克拉拉縣已有八個城市的最低工資高於州標準。聖荷西最低時薪將調升至18.45元，增加50美分。以每周工作40小時計算，一年僅多約1040元；州層級的調幅則僅增加約832元。市中心亞馬遜配送中心起薪為每小時19元，但員工米斯特里（Amar Mistry表示，這樣的薪資仍難應付灣區開銷，「在這個地區，工資應該更高，速食店員工都能拿到20元一小時。」

根據麻省理工（MIT) 的生活工資計算器計算，單身成年人在矽谷至少需每小時35.28元、年薪約7萬3000多元，才能維持基本生活，遠高於目前最低工資水準。

工資追不上通膨，也讓更多家庭承壓。研究顯示，加州貧窮率達17.7%，居全美之冠，隨著社會安全網縮減，情況恐進一步惡化。曾率先提高最低工資的聖荷西，如今已落後於縣內六個城市。

商家同樣面臨成本上升壓力。聖荷西老字號男裝店Hammer & Lewis Clothiers店主福斯特（Ivette Foster）指出，工資上漲連帶推高電費、瓦斯與進貨成本，「我們已經不得不調高售價。」

市中心餐廳Good Karma員工艾斯帕札（Eric Esparza）則認為，調薪不應只限最低工資族群，「通膨影響每一個人。」他坦言，未來不排除搬往生活成本較低的州份。