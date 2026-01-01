聖荷西商圈改革 兩年內數量有望翻倍

聖荷西將在2026年擴展商圈數量。（記者龔玥╱攝影）

在經歷疫情 、通脹與人口流失等多重衝擊後，聖荷西 本地商家正尋求新的自救與發展方式。市議會近期推進了兩項商業改善區（Business Improvement District）提案，分別覆蓋 Alum Rock–Santa Clara Street 商業走廊及The Alameda周邊商圈，標誌著該市商業振興策略持續加速。

根據聖荷西焦點(Sanjose Spotlight）的報導，若進展順利，聖荷西商業改善區數量有望在今年夏天增至12個，幾乎較兩年前翻倍。此類機制允許商家共同出資，用於提升公共安全、街區美化、舉辦社區活動及商業推廣，藉此吸引人流、改善經營環境。

Alum Rock Santa Clara Street商業協會主席馬薩莫里(Helen Masamori）表示，商業改善區為小企業提供了長期發展的工具與平台，「這是讓商家自己決定社區未來的一種方式，而不必完全依賴市府資金。」

聖荷西自1988年設立首個商業改善區以來，長期發展緩慢，直到近兩年才明顯提速。2024年底，Monterey Road與Tully Road商圈相繼成立改善區，6月市府也已批准一個新的The Alameda改善區。市府透露，2026年還計畫推動Story Road與East Village商圈的相關程式。

根據市府資料，目前審議中的Alum Rock與The Alameda提案仍需公眾審查，最快可于明年4月正式運作，屆時約2200家商戶將納入其中，多數商家每年繳納約350美元，用於區域整體提升。僅Alum Rock商圈，預計未來15年可籌集超過200萬美元。

儘管部分區域復蘇仍顯緩慢，但不少商家認為，這類集體投資模式為社區帶來新的希望。The Alameda商圈商家表示，改善區的成立讓業者重新燃起信心，「至少我們知道，不是一個人在撐。」