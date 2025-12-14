加強號誌、重畫標線…沙加緬度交通安全倡議 完成逾百項工程

我的頻道

編譯組╱綜合報導
沙加緬度市公共工程局近日公布「交通安全倡議」（Transportation Safety Initiative）的最新成果，自今年4月以來，已完成超過100項改善措施，包括提升路口能見度、強化校園區域、快速建置工程與住宅路口的停車管制等，展現市府加速改善道路安全的決心。

「交通安全倡議」於3月底獲市議會批准，以加快市府回應交通安全需求的速度，並運用更多工具推動短期與中期改善工程，減少事故發生。倡議的核心是成立新的「交通安全小組」，將負責沙加緬度「高事故網絡」（High Injury Network）上的快速建置（quick-build）與過渡性安全專案，並在長期資本工程持續規畫的同時，先行落實高效率、高效益的改善措施。

這類快速建置專案，採用低成本、影響力高的策略，包括新增或加強標誌、重新畫設標線、縮窄車道配置，以及提升路口視線等方式，有助在短時間內改善事故熱點。

公共工程局也加速部署人力，已聘任一名主管工程師領導「交通安全小組」，預計2026年1月宣布；兩名新的交通調查成員將於今年12月與明年1月加入團隊。完整小組預計明年初逐步擴編，並在領導者上任後展開更多招募。

雖然新團隊尚未全面運作，公共工程局已在今年度強快改善步伐。自4月起，居民與社區組織透過311與議員辦公室提出大量請求，指出需要改善的路段。公共工程局在既有三名交通調查員與市府團隊的協助下，已完成逾百項交通安全改善措施，包括：17件快速建置專案、39處路口日照改善、17處校園安全升級、6處住宅區新設全停管制路口等。

公共工程局也正在更新「零死亡願景行動計畫」（Vision Zero Action Plan），使用最新十年事故資料，並在既有計畫基礎上制定新的策略，將鎖定20處最能受益於快速建置改善的地點，成為「交通安全小組」2026年擴大規模後的重要指引。

