百威啤酒將關費爾菲德廠 衝擊200多名員工與市政收入

編譯組╱綜合報導
百威啤酒明年初將關閉位於蘇拉諾縣的費爾菲德廠。(美聯社)
沙加緬度蜂報報導，百威啤酒（Budweiser）位於蘇拉諾縣費爾菲德（Fairfield）的釀酒廠將於明年初關閉，此一訊息讓當地市府官員感到「震驚」，並正評估其影響。過去近50年來，菲爾費德市一直依賴該工廠提供公用事業費用、慈善贊助與就業機會。市府官員估計，該廠雇用約200至250名員工。

費德菲德市長摩伊（Catherine Moy）表示，該工廠約等是市內第六或第七大雇主，僅次於空軍基地、市政府與主要醫療企業。同時，它也是全市最大的用水客戶。一旦工廠關閉，居民與企業很可能需要承擔水費調漲，而這是市府在過去五年來成功避免的事。「我不知道會多久之後調漲，」她補充說：「我們將別無選擇。」

市府社區與經濟發展局局長澤勒斯（Dave Zellers） 表示：「它是這個社區的一部分，就像Travis空軍基地與吉利貝糖果（Jelly Belly）一樣。」

百威啤酒是美國歷史悠久的啤酒生產商安海斯-布希（Anheuser-Busch，簡稱A-B）旗下的品牌，公司已證實該工廠將於2026年初關閉，但未回答關於員工規模的問題。令人意外的是，去年夏天，公司才宣布將投資700萬美元改善屋頂、設備與基礎設施。也因此，當市經理11日早上打來電話時，得知消息的摩伊格外震驚。「他很震驚，我也很震驚；」她說：「我真希望我們能做些什麼。」

目前市府計畫成立一個工作小組，研究工廠土地的未來可能用途。除了可能再引進另一家啤酒製造商外，該地還擁有鐵路支線、高挑的天花板與裝卸月台等，這些都可能吸引其他類型的製造業。

費爾菲德是蘇拉諾縣治所在，也是北加州重要的區域樞紐，介於舊金山與沙加緬度之間，距離兩大城市約40至45英里，是灣區與中央谷地之間的重要交通與經濟連結點，也是多家物流倉儲與食品加工企業的聚集地。

雖然百威啤酒將關廠的消息讓當地居民感到震驚，但熟悉美國啤酒產業的人早已開始猜測A-B是否會縮編。根據啤酒市場觀察者、《Beer Marketer's Insights》編輯史坦曼（Benj Steinman）的說法，整體產業銷量較去年同期下跌約5%，主因經濟的不確定性及年輕世代的飲酒量下降。

加州 灣區 舊金山

