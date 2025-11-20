最年輕候選人之一、哈佛法律系畢業 28歲華裔馬沫克參選副州長

馬沫克(右)拜會世報舊金山社總經理李銘濱。(記者王子涵╱攝影)

28歲的馬沫克（Oliver Ma）近日正式宣布投入2026年加州 副州長選戰，成為本輪選舉中最年輕的參選人之一。這位哈佛法學院畢業、曾任美國公民自由聯盟（ACLU）民權律師的年輕候選人，19日拜訪世界日報舊金山社，分享自己決定從政以服務更廣泛普通民眾的決心。

馬沫克坦言，在今年1月以前，他從未認真考慮踏入政壇；他七歲從中國北京移民 美國，定居南加 州，家人也都是移民。

他提到，年幼時親眼目睹不會英文的祖母被警方誤抓，甚至差點被送往移民拘留中心。而父親剛來到美國時勤勞苦幹，同時在三家餐館打工，卻被老闆盜竊工資。「華人普遍害怕上法庭，我父親的老闆就因為這一點被欺負。」馬沫克說，「我要更多人相信，法庭是保護弱者的地方，不應該感到害怕」。

馬沫克成功考入柏克萊加大與哈佛法學院，畢業後順利加入ACLU，投入移民權益訴訟。

他回憶，川普上任後，全國第一起移民突襲行動就發生在他服務的Bakersfield地區。ACLU團隊在4月、7月分別於北加州與南加州取得勝訴，阻止聯邦移民及海關執法局（ICE）在加州多地違法行動。然而，勝訴後的情況卻令他震驚。

「就算我們在法庭上贏了，聯邦政府還是繼續違反法律。法官沒有軍隊，也沒有警察，法庭的力量只存在於大家『相信』它有力量。」他說，當總統都無視法院權威時，「作為律師，我們也無能為力」，這促使他轉向政治。

他表示，這些拘留中心由私人企業營運，靠剝削移民勞動獲利，是他參選後「必須關閉的系統」。

談到族裔處境，他直言亞裔在美國未來恐面臨更高風險。「美中關係惡化後，華裔可能會被視為潛在敵對群體。」他提到二戰日裔集中營的歷史，警告若移民社群彼此不支持，「今天抓拉丁裔，明天就可能抓我們」。他強調自己能講中文、西班牙語與英語，並長期在移民社區工作，是所有候選人中「唯一真正了解移民議題的人」。

面對選戰資源差距，他承認小額募款挑戰不小，但認為戰略清晰。「小額捐款讓我們代表普通人，而不是大金主。」他說，社群媒體是他的關鍵優勢，目前在Instagram與TikTok累計近19萬追蹤者，每周觸及100萬至200萬次，「比所有對手加起來都多」。他表示，成功關鍵在於說真話，例如敢公開批評美國對以色列政策。「我們講的是其他候選人不敢講的議題」。

在政策方面，馬沫克表示，自己批評加州民主黨比共和黨更多，公共資源「被浪費」以及貪腐問題是他最痛恨的弊病。他以高鐵計畫為例，指出2008年啟動時預算為100億美元，如今耗費超過400億卻仍未完工，資金全部流向政治人物後的資本家。他主張應改革資金流向，將資源用在醫療、教育與住房等基本民生領域。

住房問題更是他聚焦的重要項目。他指出大型投資公司大量買入獨棟住宅推高市場價格，讓年輕人難以置產，他主張應立法禁止私募基金購買單戶住宅。「房子是給人住的，不是給大公司投資的。」他說。

作為全美最年輕的州一級候選人之一，他認為年輕反而是優勢。「很多選民厭倦了老牌政治人物與利益集團的關係。我們代表的是新的可能性。」馬沫克也透露，他與紐約年輕市長曼達尼團隊保持密切交流，對方的崛起也讓他相信「紐約能做到的，加州同樣能做到」。