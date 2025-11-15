川普為H1-B簽證辯護 引發MAGA族群分裂

「美國優先女性」執行總監克雷默（Kylie Jane Kremer）(克雷默Instagram帳戶)

川普 本周為H1-B簽證 的辯護，在特別需要外國技術員工的北加州引起正面迴響，但也給MAGA族群造成嚴重分裂。

聖荷西信使報報導，本周川普為備受爭議的H-1B 簽證辯護，該簽證旨在引進技術嫻熟的外國工人，並被矽谷科技行業廣泛使用。此舉繼續加劇「讓美國再次偉大」MAGA運動的分裂，同時，灣區一家商業團體對總統認可移民貢獻的做法表示贊同。

FOX新聞主持人英格拉姆（Laura Ingraham）在之前播出的一次採訪中談到了H-1B簽證問題，她對川普說：「如果你想提高美國工人民的工資，就不能讓成千上萬甚至數十萬外國工人湧入美國。 」

川普回應：「我同意，但我們也確實需要引進人才。」英格拉姆回說：「美國有很多有才華的人」。川普說：「不對，我們缺乏某些方面的人才。」

矽谷的科技巨頭們一直穩居H-1B簽證直接申請者前十名，同時，根據左傾智庫經濟政策研究所的研究，他們還透過勞務派遣公司僱用了大量H-1B簽證持有者，而這些公司支付的工資往往低於現行工資標準。聯邦政府數據顯示，今年Meta公司直接取得6294份H-1B簽證，Google獲得5552份，蘋果獲得5382份。

代表谷歌、蘋果和Meta等企業的灣區委員會（Bay Area Council）技術與創新政策負責人勒羅-穆尼奧斯（Peter Leroe-Muñoz）就川普的言論表示：「政府認識到移民對我們人才儲備的關鍵貢獻至關重要，H-1B項目對於幫助我們保持科技優勢是極其重要的簽證。」

川普的言論—正值矽谷執行長和其他來自該地區的有影響力人士前所未有地接觸白宮之際，立即引發了強烈反彈。「美國優先女性」（Women For America First）執行總監克雷默（Kylie Jane Kremer）11日在社交媒體上發帖，對川普關於H-1B簽證的言論表示不滿，並質問：「我的總統在哪裡？」該組織曾組織了「拯救美國」（Save America）集會，這些支持者隨後參加了2021年1月6日前往國會大廈的行動。

聖荷西州大政治學榮譽教授格斯頓（Larry Gerston）表示，川普為H-1B簽證辯護，似乎是為了回報矽谷科技公司和科技公司執行長們為他新建的白宮宴會廳和1月就職典禮提供的捐款。