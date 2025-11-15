佛利蒙經濟風光 但遊民問題嚴重

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區第四大城佛利蒙的遊民問題嚴重，市府一度立法禁止民眾「協助和教唆」遊民紮營。（取自佛利蒙市府官網）
佛利蒙是灣區第四大城市，也是特斯拉（Tesla）工廠所在地，當地家庭平均年收入約17萬5000美元。儘管經濟繁榮，佛利蒙卻面臨嚴重的遊民問題。

灣區ABC電視台報導，數據顯示，2019年在新冠疫情爆發前，佛利蒙有608名遊民。疫情爆發後，佛利蒙提供免費住處收容遊民，但最終因資金停止發放，許多人重新回到街頭。到2022年，佛利蒙遊民人口激增至1026人，其中大多數人在成為遊民前就住在佛利蒙。2024年，佛利蒙的遊民人口從高點降至807人。

柯拉奇（Joey Colaci）在佛利蒙出生，他因工作受傷無法再工作，已經在露營車裡生活了兩年多，也沒有申請過住房。他說：「為了避免收罰單，我到處移動，這是最困難的部分。」

ABC電視台指出，儘管佛利蒙64%的人口是亞裔，包括印度裔、華裔、菲律賓裔、巴基斯坦裔和阿富汗裔，但絕大部分的遊民都是白人和非裔，亞裔僅占當地遊民人口的2%。

許多人認為，佛利蒙的遊民危機是就業市場改變的結果。

佛利蒙緊急避難收容所Abode Services執行長薇薇安‧萬（Vivian Wan）說：「這裡過去是工人階級社區，有許多汽車製造廠，居民也大多是工人階級，但現在房價高得令人無法負擔。」

佛利蒙市府官員表示，他們最近清除了位於伊舍伍德公園（Isherwood Park）一個遊民營區，原來住在這個營區約40名遊民已被安排入住市政廳後的收容中心，或是透過市府的「冬季援助計畫」（Winter Relief Program）獲得入住兩家汽車旅館。

儘管近兩年遊民人口有所減少，佛利蒙市議會並未停下改善遊民問題的腳步。今年初，市議會提出一項法令，禁止遊民在市內任何地區紮營，也禁止民眾「協助和教唆」（aiding and abetting）遊民紮營，違者將被提起刑事訴訟。

由於法令引發維權人士不滿，很快就被市議會撤銷。市議員劉瑞蒙（Raymond Liu）當時說：「我們反覆強調過很多次，所謂『協助和教唆』絕對不是指分發食物、水、醫療用品或其他民生用品。」

現階段，佛利蒙市府或許可以清理Washington Boulevard鐵路沿線的大片遊民營區，但他們坦承沒有能力為這些遊民提供住處。

佛利蒙遊民服務經理佛羅雷斯（Laurie Flores）說：「住房建設速度跟不上人們的需求，所以我們最終看到的是，人們在這些臨時搭建的住所裡待的時間愈來愈長。」

