聖荷西增設5塊數位看板 可望帶進財源

聖荷西擬在市中心多處增設數字廣告看板。圖為表演藝術中心。(Google Maps)

聖荷西 市議會日昨批准一項在市中心增設五塊數位看板的計畫，為這一已於2月初步通過的提案邁出關鍵一步。

根據NBC Bay Area的報導，新設的五塊看板將分布於聖荷西市中心多個地標位置，包括表演藝術中心（Center for Performing Arts）兩塊、會議中心（McEnery Convention Center）一塊，以及市中心周邊兩處停車場各設一塊。每塊看板將展示高亮度的全彩數字廣告，以吸引遊客與市民關注。

為減少光汙染與擾民疑慮，市府規定所有看板將在午夜至早上6時關閉。同時，營運公司將預留15%的廣告播放時間供市政府發布公益資訊、城市活動與緊急通知，預計20年內將為市府帶來約2000萬美元的收入。

該專案由總部位於俄亥俄州的Orange Barrel Media負責實施。公司今年稍早表示，廣告將面向本地及全國企業，並強調看板也將具備發布即時緊急資訊的功能。

然而，專案也遭遇部分社區反對。倡議團體「聖荷西無數字看板」（No Digital Billboards in San Jose）公開批評這一提案，認為看板將破壞聖荷西的城市風貌與文化定位。

「我們有壁畫、有歷史、有文化貢獻，這些才是聖荷西的獨特之處，不該用一塊塊閃亮的看板取而代之，」組織成員表示，「我們不該播放全國廣告，而忽視本地企業的發展。」

盡管反對聲音持續，該市仍看重看板可能帶來的財政回報與公共資訊傳播功能。市府官員指出，新的廣告平台將在緊急時刻充當資訊傳播通道，同時也為聖荷西市中心的商業與旅遊注入新的曝光度。