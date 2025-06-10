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矽谷旅館擬改為「遊民避難所」金寶、聖荷西居民聯署反對

記者徐蓓蓓／金寶市報導
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Bristol旅館內景。(受訪者提供)
Bristol旅館內景。(受訪者提供)

位於聖荷西市與金寶市交界處的Bristol旅館，近期被提議改建為遊民避難所，消息一出引發周邊居民強烈反對。許多金寶與聖荷西居民指出，事前未獲充分通知，憂心此選址將對學區安全、社區資源及交通環境帶來負面影響。目前已有超過400人聯署，要求市府撤回計畫並另覓合適地點。

根據金寶市居民唐先生說，擬改建為避難所的Bristol旅館位於3341 S Bascom Ave，雖地址屬金寶市，實際上管轄權屬於聖荷西市。旅館與聖荷西居民區隔著一條六車道主幹道，但其後牆緊鄰金寶市住宅區，使得金寶居民感受到極大影響。

唐先生指出，金寶居民直到上周收到聖荷西市將於本周三（11日）舉辦社區聽證會的通知，才首次得知該項計畫。他批評聖荷西市未提前與鄰近社區溝通，造成居民無法及早參與意見表達。據悉，聖荷西副市長與該區市議員佛利（Pam Foley）將出席聽證會，聽取社區回饋。

反對居民已在網路上發起聯署，短短數日內已獲得來自兩市418個簽名。聯署聲明指出，該旅館距離一所幼兒園僅約440呎，小學也不到0.5哩，恐對學童安全構成潛在風險。此外，該地區周邊缺乏基本生活、醫療與心理諮詢服務，不利於遊民長期安置與復健。

居民也擔心，避難所鄰近六線道快速道路，交通環境複雜，行人動線不足，將加劇行車安全與公共秩序問題。再者，該地位處聖荷西與金寶市交界，可能導致緊急應變與行政責任的模糊與推諉。

唐先生表示，他已與金寶市府反映居民意見，並呼籲兩市之間應建立正式溝通管道，確保居民能參與決策。他個人也印製700多份傳單，與志願者一同發放給鄰近居民，以提升社區對此議題的關注。

儘管有居民擔心此類反對聲音難以改變結果，特別是過去庫比蒂諾與聖塔克拉拉的類似經驗未能阻止興建計畫，但唐先生強調：「社區仍應發出自己的聲音，表達立場與憂慮，才能促進更透明和負責任的決策過程。」

聖荷西市政府尚未對此計畫是否將調整表態，預計社區聽證會將成為各方意見的重要交鋒場。

Bristol旅館位置示意圖。(受訪者利用Google Maps製作)
Bristol旅館位置示意圖。(受訪者利用Google Maps製作)

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