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逃離惡魔島鐵人三項賽 2000人參加

舊金山訊
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惡魔島監獄位於舊金山灣中央的小島，曾是美國最嚴密的聯邦監獄之一。（取自國家公園服務局網站）
惡魔島監獄位於舊金山灣中央的小島，曾是美國最嚴密的聯邦監獄之一。（取自國家公園服務局網站）

第44屆「逃出惡魔島三項鐵人賽」（The 44th Annual Escape from Alcatraz Triathlon）於6月 1日在舊金山舉行，超過2000名來自世界各地的菁英選手齊聚灣區，挑戰這場融合歷史、極限與自然美景的經典賽事。

賽事創辦於1981年，靈感來自惡名昭彰的惡魔島監獄（Alcatraz Island），這座位於舊金山灣中央的小島，曾是美國最嚴密的聯邦監獄之一，關押過包括芝加哥黑幫老大卡彭（Al Capone）等知名罪犯。由於海水冰冷、潮流洶湧，島上監獄曾被普遍認為「絕無可能逃脫」。不過，1962年三名囚犯以自製工具挖牆、潛逃入海後，從人間蒸發般逃脫了。儘管官方宣稱他們可能溺斃，但這起事件仍成為歷史傳奇，也啟發後人將這段歷史轉化為現代體育挑戰的象徵。

「這不只是三項鐵人賽，更是一場對意志與毅力的試煉。」主辦機構Escape Triathlon總監馬斯登（Mike Matheson）表示，「惡魔島象徵著監禁與逃脫，選手的每一步都是向極限挑戰。」

賽事長年吸引世界級運動員與三鐵愛好者參與，歷年來的參賽者包括奧運選手與國際鐵人冠軍。與一般三鐵賽不同的是，「逃出惡魔島」以其冰冷的水溫、強勁的潮流與陡峭地形聞名，為參賽者帶來全方位的挑戰。

今年的賽事於當天上午7時從惡魔島海域出發，選手乘坐渡輪至島上後跳入水中，展開這場象徵自由與突破自我的比賽。

逃離惡魔島鐵人三項比賽選手乘坐渡輪至島上後跳入水中，展開這場象徵自由與突破自我的...
逃離惡魔島鐵人三項比賽選手乘坐渡輪至島上後跳入水中，展開這場象徵自由與突破自我的比賽。(美聯社)

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