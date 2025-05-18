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灣區物業費用飆 中位數大增30%

編譯組／綜合報導
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灣區的保險費、維修費和維護費越來越貴，推高了業主會費。（取自Pexels）
灣區的保險費、維修費和維護費越來越貴，推高了業主會費。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，在灣區（Bay area），一份固定利率抵押貸款仍不足以讓個人的住房成本保持穩定。

根據Redfin編制的數據，從2019年到2024年，灣區的業主協會（HOA）費用（支付公寓、聯排別墅和其他開發項目從景觀美化到垃圾收集的所有費用）中位數增長了30%，這超過了同期的通貨膨脹率，後者增長了約 22%。

現年43歲的克諾克（Greg Knoke）於2017年在位於舊金山（San Francisco）米慎區（Mission District）的一棟擁有28個單元的大樓裡購買了一套公寓，當時他的房屋租賃費用為每月600美元，而現在的費用是960美元，他們的水電費、清潔服務費、火警檢查和維修費，所有這些費用都在上漲。他是他的HOA董事會成員。

法律規定，協會每年最多只能增加20%的費用，還必須向會員分發年度預算報告。

從2019年到2024年，灣區大多數城市市場上公寓的月度HOA費用中位數急劇上升。

核桃溪（Walnut Creek）的房屋租賃費最高，那裡是擁有6700個單元的Rossmoor老年生活社區的所在地。物業管理費從大約1200美元起，其中包括住戶的有線電視和網絡費用，以及其他一些設施費用，而在社區內某些提供每日膳食和家政服務的樓宇，物業管理費則高達2000美元。去年，Rossmoor的大多數居民的費用增加了10%。

舊金山也是收費最高的地區之一。該市有許多新的豪華高層住宅，如Rincon Hill的Harrison，其房屋租賃費用包括全天候門衛、健身中心和溫水游泳池。該市也有一些老式公寓樓，它們提高了費用以支付增加的維護費用。

導致房屋租賃費上漲的另一個主要因素是什麼？保險費上漲。從州立農場到全州保險公司，該州的許多主要房屋保險提供商在2017年和2018年的大火燒光了該行業的利潤後，停止在這裡承保新的保單。

此後，保險公司一直在推動提高費率，以反映未來野火的預期損失。州立農場保險公司（State Farm）承保了加州15%的家庭，該公司已要求監管機構批准緊急臨時加息，將房主保費平均提高22%。去年，監管機構批准將Allstate客戶的平均費率提高34%。

此外加州還強制要求公寓協會進行某些檢查，這也會增加成本。許多房屋租賃協會不得不增加會費，以遵守加州的SB 326法案。

保險 加州 灣區

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