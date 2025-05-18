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Sparknify辦AI影展 超過千人參加

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
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博覽會中邀請AI技術相關公司分享技術理念。（記者孫愛薇／攝影）
博覽會中邀請AI技術相關公司分享技術理念。（記者孫愛薇／攝影）

AI浪潮席捲全球， Sparknify 主辦「人類 vs. AI 科技博覽暨影展」，由真心愛台灣協辦，17日在桑尼維爾（Sunnyvale） Plug & Play 科技中心舉行，晚間頒發本次影展最高榮譽 「Sparknify人性獎」，現場逾千名藝術、科技與文化評論界人物參與，博覽會還有機器人現場展出，吸引民眾圍觀。

今年首屆「人類 vs. AI 科技博覽暨影展」，全球徵件最後入圍14部來自13個國家，Sparknify Human vs AI影展執行總監黃偉凱（John Huang）表示，影展特別設立「地區精選單元」，希望透過影像讓觀眾感受到不同文化與人味的力量。

入圍短片中，7部為人類導演創作、7部由AI生成，主辦單位在不揭露創作來源下，提交專業評審團進行盲選評比，在晚間頒獎典禮中，頒發Sparknify人性獎予最深刻表達「人味」短片。

真心愛台灣會長高椿惠表示，台灣有很多AI產業正在積極發展，現在是AI時代，希望透過活動探討AI的未來性，不過她也相信，有更多領域是AI無法取代的，例如傳統手工藝。

黃偉凱提到，AI技術在近年有很大突破，今年由AI生成的影片已難以分辨，就連詐騙集團利用AI技術模擬人聲與影片也很難分辨。

影展論壇分別為「敘事的未來」由演員 Vanessa Born 主持，深入探討AI、沉浸式媒體與互動技術影響故事創作、作者身份與觀眾參與。「真實的未來」由文化分析師暨 Passionate Pulse Podcast 主持人 Pranali Ubale 主持，討論生成式AI重塑甚至扭曲觀眾對現實的感知。「真實性的未來」由灣區文化沙龍主席、資深亞洲獨立電影推廣人 Leslie Xiong 主持，探討當聲音、面孔甚至記憶都能被AI生成時，如何說故事比AI更動人。

入圍影片中，「A Man with 19 Cats」導演以紀錄片方式，拍攝舅舅的生活，舅舅是來自台灣的軟體工程師，在矽谷定居將近30年，獨居養了19隻貓。「Black Høle」以黑洞象徵對填鴨教育的質疑，敘述童年被困於學業體系，情感與思考被壓抑，未被理解的混亂反撲於現實 。影展安排「台灣精選單元 Taiwan Special Select」，從眾多投稿中精選出多部精彩入圍作品，展現台灣創作者在敘事、情感與創意上的深厚底蘊。

論壇中探討AI技術所產生的影響。（記者孫愛薇／攝影）
論壇中探討AI技術所產生的影響。（記者孫愛薇／攝影）
Toborilife AI在活動中展現新型AI機器人。（記者孫愛薇／攝影）
Toborilife AI在活動中展現新型AI機器人。（記者孫愛薇／攝影）
Sparknify 主辦「人類 vs. AI 科技博覽暨影展」由真心愛台灣協辦，...
Sparknify 主辦「人類 vs. AI 科技博覽暨影展」由真心愛台灣協辦，真心愛台灣會長高椿惠（左） Sparknify 影展策展人詹惠娟（右）合影。（記者孫愛薇／攝影）

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