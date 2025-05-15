聖荷西280高速公路旁 驚見山火
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280高速公路路旁山坡14日上午發生小型山火，出現陣陣濃煙，北上車道為此而塞車。
根據聖荷西消防局回報，這起小型山火僅花2.5小時就撲滅，沒有造成任何傷亡，但仍呼籲民眾進入山火好發季節了，大家要注意山火訊息。
聖荷西消防局指出，這起山火主要發生時間是5月14日上午11時30分，地點在靠近快樂谷公園的山坡草地，約是Story Road和Remillard Court交叉路口，剛好是280高速公路途經處。
聖荷西消防局指出，山火範圍約15畝，消防員於上午11時30分開始滅火，下午2時12分完成滅火工作，火災影響了附近的交通，目前沒有人員傷亡報告，也沒有任何建築物受損。
近日南灣一帶中午時氣溫偏高，加上風勢強勁又乾燥，是山火好發的天氣。
聖荷西消防局指出，民眾應該開始做好應對山火的準備，例如可以創建防禦空間、加固房屋、安裝防火相關設備，並檢查是否居住在火災危險嚴重區域、制定山火行動計畫、準備緊急物資包、準備保險、建立疏散前清單等，以因應山火突然來襲，做好萬全準備。
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