我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

聖塔克拉拉圖書證 變身公園通行證

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉圖書館推出「2025圖書館公園通行證」。（聖塔克拉拉縣政府網站）
聖塔克拉拉圖書館推出「2025圖書館公園通行證」。（聖塔克拉拉縣政府網站）

通貨膨脹持續、家庭支出日益吃緊的今天，民眾該如何兼顧生活必需與精神健康？聖塔克拉拉縣圖書館與公園管理處攜手推出貼心計畫，讓一本小小的圖書證，搖身一變成為走進自然的免費通行證。

這項名為「圖書館公園通行證」（Library Park Pass）的計畫，讓擁有指定圖書館證的民眾，只要像借書一樣，借出一張藍色吊牌式的車輛通行證，就能免費停車並進入大多數由聖塔克拉拉縣營運的公園，暢享步道、湖泊、野餐區與遊戲場等設施。這張卡片不只是車輛入園通行證，更象徵著知識與自然的無縫接軌。

目前參與的圖書系統包含聖塔克拉拉縣圖書館、聖荷西公共圖書館、聖塔克拉拉市立圖書館及巴洛阿圖市立圖書館。凡持有上述任一系統的有效圖書證者，即可親自至館內櫃檯借用「圖書館公園通行證」。每次借用期限為三周，與一般圖書借閱相同，且全程免費。

通行證為藍底綠樹圖樣吊牌，上面印有「2025圖書館公園通行證」字樣。使用時只需將吊牌掛於車內後視鏡處，進入指定縣屬公園時出示即可通行，不必再繳納動輒6到8美元的停車費。

不過，請注意此通行證不適用於露營等其他付費項目，也不能用於國家、州立或城市級別的公園。僅限於15人座以下的自用車輛或持有高速公路車牌的機車使用，不適用於包車或大型遊覽車。

根據縣府觀察，對許多低收入或新移民家庭而言，即使公園開放，入園的停車費也是一筆不小的負擔。而透過與圖書館的合作，這項計畫大幅降低了入園門檻，實踐社會公平與健康平權。

圖書館早已不只是借書的地方，更是社區連結與資源整合的中心。透過這樣的跨單位合作，擴展了圖書館的角色，讓民眾不只閱讀知識，也實地走進自然，開啟身心健康的另一種學習。

每張通行證背後都印有一組QR碼，民眾在使用後只需花兩到三分鐘掃描並填寫簡單問卷，即可獲得參加「公園年度冒險通行證抽獎」的資格。這項抽獎每年舉辦兩次：一次在6月15日前完成者將參與6月抽獎。中獎者將可獲得價值超過90美元的年度通行證，可在一年內不限次數進入聖塔克拉拉縣所屬28座公園。這些公園橫跨丘陵、森林、湖泊與開放空間，各具生態與娛樂特色。

尚未擁有圖書證的民眾可前往任一參與圖書館現場辦理，或透過圖書館官網線上註冊，流程簡便快速，且完全免費。

低收入 聖荷西 通貨膨脹

上一則

加州禽流感趨緩 衛生官員撤銷應急行動

下一則

7/1起搭郵輪入墨港口 加收5元訪客費

延伸閱讀

北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館同慶亞太傳統月

北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館同慶亞太傳統月
充電接水 圖書館、公園、社區中心成省錢寶地

充電接水 圖書館、公園、社區中心成省錢寶地
圖書館、公園...有這些免費資源 可省好多錢

圖書館、公園...有這些免費資源 可省好多錢
人與書／在伊大圖書館工作那年 錢復幫了我一個大忙

人與書／在伊大圖書館工作那年 錢復幫了我一個大忙
挺巴抗議者占據哥大圖書館 紐約市警逮捕逾30人

挺巴抗議者占據哥大圖書館 紐約市警逮捕逾30人

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶