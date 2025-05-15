聖塔克拉拉圖書證 變身公園通行證

聖塔克拉拉圖書館推出「2025圖書館公園通行證」。（聖塔克拉拉縣政府網站）

在通貨膨脹 持續、家庭支出日益吃緊的今天，民眾該如何兼顧生活必需與精神健康？聖塔克拉拉縣圖書館與公園管理處攜手推出貼心計畫，讓一本小小的圖書證，搖身一變成為走進自然的免費通行證。

這項名為「圖書館公園通行證」（Library Park Pass）的計畫，讓擁有指定圖書館證的民眾，只要像借書一樣，借出一張藍色吊牌式的車輛通行證，就能免費停車並進入大多數由聖塔克拉拉縣營運的公園，暢享步道、湖泊、野餐區與遊戲場等設施。這張卡片不只是車輛入園通行證，更象徵著知識與自然的無縫接軌。

目前參與的圖書系統包含聖塔克拉拉縣圖書館、聖荷西 公共圖書館、聖塔克拉拉市立圖書館及巴洛阿圖市立圖書館。凡持有上述任一系統的有效圖書證者，即可親自至館內櫃檯借用「圖書館公園通行證」。每次借用期限為三周，與一般圖書借閱相同，且全程免費。

通行證為藍底綠樹圖樣吊牌，上面印有「2025圖書館公園通行證」字樣。使用時只需將吊牌掛於車內後視鏡處，進入指定縣屬公園時出示即可通行，不必再繳納動輒6到8美元的停車費。

不過，請注意此通行證不適用於露營等其他付費項目，也不能用於國家、州立或城市級別的公園。僅限於15人座以下的自用車輛或持有高速公路車牌的機車使用，不適用於包車或大型遊覽車。

根據縣府觀察，對許多低收入 或新移民家庭而言，即使公園開放，入園的停車費也是一筆不小的負擔。而透過與圖書館的合作，這項計畫大幅降低了入園門檻，實踐社會公平與健康平權。

圖書館早已不只是借書的地方，更是社區連結與資源整合的中心。透過這樣的跨單位合作，擴展了圖書館的角色，讓民眾不只閱讀知識，也實地走進自然，開啟身心健康的另一種學習。

每張通行證背後都印有一組QR碼，民眾在使用後只需花兩到三分鐘掃描並填寫簡單問卷，即可獲得參加「公園年度冒險通行證抽獎」的資格。這項抽獎每年舉辦兩次：一次在6月15日前完成者將參與6月抽獎。中獎者將可獲得價值超過90美元的年度通行證，可在一年內不限次數進入聖塔克拉拉縣所屬28座公園。這些公園橫跨丘陵、森林、湖泊與開放空間，各具生態與娛樂特色。

尚未擁有圖書證的民眾可前往任一參與圖書館現場辦理，或透過圖書館官網線上註冊，流程簡便快速，且完全免費。