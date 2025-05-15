佛利蒙今年將啟用560可負擔住房單位

佛利蒙市2025年將有560個可負擔住房單位啟用，展現該市持續擴大住宅供給、協助居民穩定生活的決心。（佛利蒙市提供）

為響應「可負擔住宅月（Affordable Housing Month），」佛利蒙市政府宣布，2025年將有560個可負擔住房單位啟用，展現該市持續擴大住宅供給、協助居民穩定生活的決心。

其中，位於34320 Fremont Blvd.、由Abode Housing Development與Community of Christ合作開發的「佛利蒙家庭公寓（Fremont Family Apartments），將於5月15日開幕。該項目將原本為教會停車場的土地重新利用，打造出54戶專為低收入 家庭及無家可歸或有失居風險者設計的住宅。

佛利蒙家庭公寓地理位置便利，距北門公園（Northgate Park）僅一個街區，設有遊戲區、社區活動室、戶外遊具、現場社福服務及電動車充電樁等，並導入節能空調、水資源節約設備與高效照明系統，榮獲「金級綠點評鑑（Gold GreenPoint Rated）」認證。

「可負擔住宅能夠改變人生，讓家庭擁有穩定住所後，才有機會追求更多發展。」市長沙瓦（Raj Salwan）說，「這不僅降低童年貧窮與遊民比例，也能強化整體社區的韌性。佛利蒙致力打造一個更包容、繁榮的城市。」

除佛利蒙家庭公寓外，今年內還將有多項住宅陸續啟用，包括翻新汽車旅館改建的「貝爾街花園（Bell Street Gardens）」126戶，以及採用模組化疊建技術的「奧斯古北區與南區公寓（Osgood North/South）」，和「塞拉公寓（Serra Apartments）」。模組化設計不僅加快施工效率，亦有效降低成本。

市府表示，截至目前已投入3070萬美元專款支援上述項目，另預留3400萬美元用於後續可負擔住宅開發。

根據加州 房地產經紀人協會2025年首季數據，灣區 僅21%的家庭負擔得起中位價單戶住宅，房價較去年同期又上漲2.3%。灣區公平機會地圖（Bay Area Equity Atlas）則指出，幾乎一半的租屋家庭屬於租金負擔過重群體。

根據市府「2023至2031年住宅發展藍圖（Housing Element）」與州政府所核定的區域住宅需求指標（RHNA），佛利蒙需新增近1萬3千個住宅單位，其中超過7千戶須為可負擔房屋。此類計畫將持續透過市府可負擔住宅基金、郡與州政府債券、在地建商及非營利住房機構共同合作推動。