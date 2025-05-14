亞馬遜自駕計程車撞電動單車 引發安全疑慮

Zoox 被公認為是僅次於 Waymo 的自駕計程車第二號玩家，它正在市中心的車流中測試其AV。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，4月4日上午在舊金山南市場區（South of Market）一個繁忙的十字路口，亞馬遜（Amazon）旗下的自動駕駛汽車(AV)公司 Zoox的一輛自駕計程車與與一騎車者相撞。接下來發生的一切都被 Zoox機器計程車上的多個攝像頭捕捉到了。

Zoox 向車管局提交的報告稱，一名電動自行車騎行者在信號燈改變之前就已經開始過馬路。騎車人沿著第 11 街向南騎行，一溜煙兒就到了自駕計程車的前面，兩輛車都快通過十字路口時，騎車人突然左轉。

Zoox 工作人員在事件總結中寫道，感受到這一動作後，自駕計程車 「急剎車」，但碰撞 「不可避免」。騎車人撞上了自駕計程車的右擋泥板和車身，造成輕微損壞。當 Zoox 在Bryant街停車時，騎車人騎到了人行道上，短暫停下後便騎走了。

對Zoox 來說，SoMa 的這起擋泥板撞車事故顯然是個小事故，卻是一個拐點。Zoox 被公認為是僅次於 Waymo 的第二號玩家，它正在市中心的車流中測試其越野車型的機器人計程車和改裝的Toyota Highlanders，並準備推出載客服務。

隨著自動駕駛汽車充斥道路，舊金山等城市不僅被當作市場，還被當作實驗室。雖然這些汽車製造商認為，與不穩定的人類駕駛相比，遵守交通法規的機器更安全，但碰撞研究的結論卻不盡人意。

加州車管所3月和4月的審查表明，到目前為止，這些事件中的大多數都沒有造成人員傷亡，而且造成的損失也很小。不過專家們仍對此展開了激烈的討論。

舊金山大學（University of San Francisco）工程與管理學教授里格斯（William Riggs）對AV技術充滿信心，他不相信AV會對其他司機或騎自行車的人造成危險。

其他研究人員則不那麼肯定。柏克萊加大 （UC Berkeley）土木與環境工程學教授穆拉（Scott Moura）說，過去的研究顯示，AV與人類的 「每百萬哩碰撞事故 」發生率相似，但數據也表明，自駕車 公司正在吸取經驗教訓，並迅速修正路線。